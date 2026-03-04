Actualitate
Vreme plăcută la Cluj. Prognoza meteo 4 martie 2026.
Vremea continuă să fie plăcută și în a patra zi de primăvară, la Cluj.Temperaturile maxime vor fi de 13 grade Celsius, miercuri, 4 martie 2026, la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro
La Cluj-Napoca, temperaturile maxime vor fi de 13 grade Celsius, miercuri, 4 martie 2026, la fel ca ziua precedentă.
Minima zilei va fi de 0 grade Celsius.
Cerul va fi variabil.
Viteza vântului va fi de 7 metri pe secundă.
