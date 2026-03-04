Vreme plăcută la Cluj. Prognoza meteo 4 martie 2026.

Vremea continuă să fie plăcută și în a patra zi de primăvară, la Cluj.

Temperaturile maxime vor fi de 13 grade Celsius, miercuri, 4 martie 2026, la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

La Cluj-Napoca, temperaturile maxime vor fi de 13 grade Celsius, miercuri, 4 martie 2026, la fel ca ziua precedentă.

Minima zilei va fi de 0 grade Celsius.

Cerul va fi variabil.

Viteza vântului va fi de 7 metri pe secundă.

