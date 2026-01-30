Superliga revine în acest weekend! Programul și calculele pentru CFR și Universitatea

Cea mai importantă competiție de fotbal masculin din România revine la finalul acestei săptămâni.

Fotbaliștii Universității Cluj / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Luptă acerbă pentru titlu, bătălie încrâncenată pentru play-off, emoții pentru echipe în privința retrogradării.

Echipele din Superligă se întorc pe gazon la finalul acestei săptămâni pentru unul dintre cele mai palpitante finaluri de sezon regulat din câte au avut loc până acum.

Cele două echipe clujene, Universitatea și CFR, luptă cot la cot pentru accederea în faza superioară a competiției. Dacă în sezonul trecut ambele formații s-au calificat fără prea mari emoții în play-off, lupta în acest moment este mult mai dificilă decât în ediția trecută.

Cum Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo și FC Argeș sunt aproape calificate, nu mai puțin de alte cinci echipe luptă pentru ultimele două locuri: FC Botoșani, Oțelul, FCSB, UTA Arad și Farul.

CFR deschide etapa

Duelul care va deschide etapa va fi între CFR Cluj și Metaloglobus, programat vineri, de la ora 17:00, pe arena din Gruia.

Elevii lui Daniel Pancu sunt în revenire de formă de la instalarea tehnicianului pe banca tehnică a echipei. Au obținut șase victorii și un rezultat de egalitate în ultimele opt meciuri din campionat și, în ciuda faptului că șefii au vândut cei mai importanți jucători din echipă, vișiniii au început 2026 la fel de bine cum au încheiat anul trecut.

Victoria este primordială pentru CFR, cu atât mai mult cu cât în Gruia vine ultima clasată. Considerată la începutul sezonului echipa cu cele mai mici șanse de a rămâne în Superligă, Metaloglobus nu a depășit așteptările: a acumulat doar 11 puncte până acum și pare victimă sigură înainte de începerea play-out-ului.

Rapid – „U” Cluj, derby-ul etapei

Cel mai așteptat meci al etapei va avea loc în Giulești, acolo unde Rapid și Universitatea Cluj se vor întâlni sâmbătă seara, de la ora 20:00. Și în acest caz, vișiniii stau mai bine în clasament înaintea etapei: sunt pe locul al doilea, cu 45 de puncte, doar unul mai puțin decât liderul Craiova, iar elevii lui Costel Gâlcă nu își permis pas greșit în lupta pentru titlu.

De partea cealaltă, duelul va consemna prima revenire a lui Cristiano Bergodi pe stadionul de lângă Podul Grant după demiterea de la cârma echipei, produsă la finalul sezonului 2023/2024.

Totuși, sub comanda italianului, clujenii s-au descurcat de excepție în campionat și Cupă, au recuperat diferența de puncte iar acum se află pe poziția a 7-a, la egalitate de puncte cu Oțelul, echipa de pe locul 6.

Fără golgheterul echipei, Jovo Lukic, în continuare accidentat, dar cu Dan Nistor revenit la antrenamente obișnuite, alb-negrii speră să producă surpriza la București și să se întoarcă în Ardeal cu toate punctele puse în joc.

