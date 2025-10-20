Din rău în mai rău! CFR pierde la Ploiești, scor 0-1 contra Petrolului

CFR Cluj rămâne cu o singură victorie în ultimele 12 partide din campionat.

CFR a o victorie în ultimele 12 partide din campionat | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

CFR încheie etapa cu numărul #13 pe locul 11, la 6 puncte distanță de locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off, și la 15 de primul loc.

Ardelenii au pierdut și contra Petrolului, scor 0-1, și este la doar 3 puncte de prima poziție retrogradabilă.

La Ploiești, Islam Slimani a semnat cea mai mare ratare a CFR-ului când a scăpat singur cu portarul Bălbărău, apoi, la faza imediat următoare, Ricardinho a trimis puţin peste ţintă.

Lovitura de grație a fost dată în minutul 77. Denis Radu a marcat cu un șut pe lângă Hindrich din centrul careului, astfel că a semnat a doua victorie consecutivă a formației sale.

