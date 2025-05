Bogdan Mitrea, înainte de ultimul meci al carierei: „Cred că e o retragere așa cum mi-aș fi imaginat”

Jucătorul Bogdan Mitrea, care se va retrage din activitate la partida pe care echipa de fotbal Universitatea Cluj o va disputa cu Rapid, în ultima etapă a play-off-ului Superligii, consideră că nu putea fi un moment mai frumos decât activând la formația pe care o iubește.

Bogdan Mitrea, înainte de ultimul meci al carierei: „Cred că e o retragere așa cum mi-aș fi imaginat”| Foto: FC Universitatea Cluj - YouTube

În vârstă de 37 de ani, Mitrea a afirmat într-un interviu pentru pagina de YouTube a Universității Cluj, că își dorește să continue în fotbal ca agent de jucători.

„Mă gândesc că sunt ultimele antrenamente, ultimele pregătiri, ultimul meci. Nu cred că putea fi un moment mai frumos al retragerii mele, decât la echipa pe care o iubesc, pe stadionul unde veneam când eram copil, în anul în care am realizat o accedere în cupele europene și în care putem chiar să terminăm pe podium. Cred că e o retragere așa cum mi-aș fi imaginat. Mi-aș mai dori un gol în ultimul meci. O să rămân în fotbal, cu siguranță, pentru că asta am făcut toată viața și e normal să o fac. În primă fază o să merg pe partea de impresariat, apoi vedem unde ne duce viața”, a afirmat Mitrea.

Fundașul și-a amintit cele mai frumoase momente din cariera de 19 ani, începută la Universitatea Cluj.

„Cred că am avut 2-3 momente de top când m-am simțit foarte bine în carieră, la Viitorul pentru realizări personale deosebite, și Sepsi când am luat primele trofee. Am fost foarte onorat și mândru, fericit pentru prezența la națională. Țin minte că am avut emoții dar eram fericit. Anul trecut nu am fost pregătit pentru retragere, am avut trei momente fericite, accederea în play-off, cupa și accederea într-o cupă europeană, pe care le-am ratat pe final. Cred că am învățat multe de anul trecut și anul acesta am reușit să îndeplinim obiectivele principale”, a mai spus acesta.

Ultimul meci oficial pentru Bogdan Mitrea, dintre Universitatea Cluj și Rapid, din etapa a 10-a a play-off-ului Superligii, se va disputa sâmbătă, de la ora 18:00, pe Cluj Arena. În cariera sa, Mitrea a mai evoluat la echipe precum CSMS Iași, FC Viitorul, Ascoli, Steaua, AEL Limassol, Spartak Trnava, Sepsi și Universitatea Craiova.

