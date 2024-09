CFR Cluj, nou obiectiv înainte de meciul cu FCSB. Dan Petrescu: „Sper să nu mai plece nimeni”

CFR Cluj va juca duminică, 15 septembrie, contra FCSB. Dan Petrescu crede că va fi un sezon foarte complicat pentru echipa sa.

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj | Foto: CFR 1907 Official – Youtube – captură video

Partida din Gruia aduce față în față două echipe care nu au început așa cum și-au dorit sezonul. Gazdele au ratat calificarea în Conference League și sunt pe locul 6 în campionat, cu 13 puncte, deși au de recuperat o restanță.

De partea cealaltă, FCSB a reușit să meargă în Europa League, dar în campionat sunt de nerecunoscut față de ediția trecută, la finalul căreia au pus mâna pe titlu după 9 ani de așteptare. Acum sunt tocmai pe locul 12, cu 8 puncte, tot cu un meci în minus.

Dan Petrescu a amintit că înaintea meciului cu FCSB, CFR Cluj a pierdut 4 fotbaliști importanți: Răzvan Sava, Philip Otele, Daniel Bîrligea și Karlo Muhar. Cu toate acestea, tehnicianul s-a arătat mulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție, moment în care și-a exprimat speranța că nu va mai pleca niciun jucător din tabăra „feroviarilor”.

„Sava cred că a fost cel mai bun portar din România. Cu cei trei jucători care au marcat vreo 45 de goluri împreună am fi fost mai puternici, dar, în același timp, cred că avem un lot competitiv, foarte bun, cu doi jucători pe post. Sper să nu mai plece nimeni.

Dacă vor rămâne jucătorii de acum, sunt mulțumit, chiar dacă am fi fost mult mai puternici cu cei trei. Sunt convins că ne putem bate. Trebuie să ne gândim toți ca obiectivul să fie play-off-ul, unde va fi bătaie mare. După putem avea alte pretenții, cum am avut mereu. N-ar trebui să ne gândim prea departe. Trebuie să o luăm pas cu pas.

Avem un lot foarte bun. Dacă jucătorii vor rămâne sănătoși, eu cred că vom putea face față pe două fronturi, în campionat și în Cupa României. Eu vă zic cum văd eu situația - să ne gândim la play-off! Chiar dacă lumea râde și iar o să zică nu știu ce, asta e realitatea. Trebuie să ne batem la play-off pentru că e bătaie mare acolo, cel puțin 10 echipe văd eu.

După ce intri în play-off trebuie să ai ambiție. Până atunci, capul jos și să muncim. Atunci ne vom gândi la titlu, dar acum v-am spus ce e important și am încredere în lotul pe care îl am. Dacă nu aveam, poate nu mai eram în fața voastră acum”, a spus Dan Petrescu.

