Tenis: Gabriela Ruse, calificată în turul al doilea la US Open. Ana Bogdan a părăsit competiția.

Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse s-a calificat în runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului.

Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse s-a calificat în runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului | Foto: gabrielaruse - Instagram

Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse s-a calificat în runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, care are loc la arenele Flushing Meadows din New York, după ce a dispus de austriaca Julia Grabher cu 6-2, 6-4.

Ruse (26 ani, 122 WTA), venită din calificări, a avut nevoie de doar o oră şi 12 de minute pentru a trece de Grabher (28 ani, 1.023 WTA).

Românca s-a impus în toate cele patru confruntări cu Grabher, egalându-şi cea mai bună performanţă a sa la US Open (2022) şi la un turneu de Mare Şlem (a mai atins turul al doilea la Australian Open în 2022).

Ruse şi-a asigurat 140.000 de dolari şi 110 puncte WTA, iar în turul secund o va înfrunta pe cehoaica Barbora Krejcikova (28 ani, 8 WTA), care a dispus de spaniola Marina Bassols Ribera cu 7-6 (7/3), 6-2.

Krejcikova a câştigat ambele confruntări de până acum cu Ruse, în 2019, în primul tur la Bucureşti, cu 6-3, 0-6, 6-2, şi în 2023 la Abu Dhabi, în primul tur, cu 6-1, 6-4.

Ana Bogdan (31 ani, 91 WTA) a fost învinsă în primul tur de olandeza Arantxa Rus (33 ani, 93 WTA), cu 6-4, 7-6 (7/5), după două ore şi 13 minute. Ana Bogdan o învinsese în toate cele patru dueluri anterioare pe Rus. Cel mai recent a avut loc anul acesta, la Cluj-Napoca, în sferturi, scor 3-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/5).

Ana Bogdan a pierdut în primul tur la New York la ediţia de anul trecut, ea nereuşind să treacă de turul al doilea la Flushing Meadows până acum.



Pentru evoluţia sa de la simplu de anul acesta va fi recompensată cu 100.000 de dolari şi 10 puncte WTA.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: