Un suporter devotat al CFR Cluj. De aproape jumătate de secol vine la meciurile echipei din Gruia. VIDEO

Szekely Mihai, un suporter înfocat al echipei de fotbal CFR Cluj, și-a dedicat aproape jumătate de secol echipei sale favorite.

Szekely Mihai| Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

Din 1978, suporterul a venit la toate meciurile echipei din Gruia, indiferent dacă erau în țară sau străinătate.

„Vin la meciuri de când m-am căsătorit, am ajuns în Cluj în 1978. De atunci am început să vin, am prins și stadionul vechi. Am fost trup și suflet. Echipa aceasta este pentru mine ca și o familie, nu pierd niciun meci, în deplasări sunt peste tot cu ei. (Cea mai mare bucurie care i-a adus-o CFR Cluj - n.red.) Bucuria cea mai mare a fost când am luat primul titlu.

Țin minte, am intrat și pe stadion după meci și am fost foarte entuziasmat, aproape mi-au dat lacrimile când am văzut”, a declarat Szekely Mihai.

Suporterul a fost prima persoană care și-a reînnoit abonamentul pentru noul sezon și se așteaptă ca sezonul 2024-2025 să fie unul benefic pentru CFR Cluj și să câștige campionatul.

„Încă din 1978 ne-a fost alături fără încetare, fie că a fost vorba despre meciurile de acasă sau despre deplasările din țară și din străinătate! Astăzi, la deschiderea caselor de bilete, domnul Mihai a fost primul suporter care și-a reînnoit abonamentul pentru noul sezon. Emoțiile și bucuria că va reveni în Gruia nu l-au lăsat să doarmă, pentru că își dorea cu ardoare să fie primul care se bucură de noile carduri și de eșarfa de colecție”, a transmis clubul de fotbal CFR Cluj.

Povestea lui Szekely Mihai este o dovadă a faptului că adevărata pasiune nu cunoaște limite de timp sau obstacole. Devotamentul său față de CFR Cluj este un exemplu pentru tinerii suporteri și o reamintire a valorii loialității în sport.

