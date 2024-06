Primarul Clujului, Emil Boc, după România-Belgia: „Am văzut cel mai frumos meci de la Campionatul European de până acum!”

România a pierdut meciul de sâmbătă seară contra Belgiei, din EURO 2024. Primarul Clujului, Emil Boc, rămâne optimist în legătură cu șansele României la calificare.

Emil Boc a fost prezent la meciul României contrat Belgiei| Foto: Emil Boc - Facebook

Naţionala României a fost învinsă de selecţionata Belgiei cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, pe Cologne Stadium din Koln, în Grupa E a Campionatului European de fotbal - EURO 2024.

Edilul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, s-a deplasat la Köln, în Germania, pentru a participa la meciul pe care echipa națională a României l-a disputat, sâmbătă seara, cu Belgia, în cadrul EURO 2024.

Boc a subliniat spiritul de luptă și unitate al echipei naționale de fotbal a României, chiar și după înfrângerea suferită în fața Belgiei.

„Hai România, și la bine și la greu!! Belgia a fost mai bună și a câștigat. Este adevărat ca are valori individuale uriașe care au făcut diferența în acest meci.Â

Admirabila echipă a României a făcut un meci bun, a arătat ca are potențial de a merge mai departe, de a învinge Slovacia! Am văzut, după părerea mea, cel mai frumos meci de la Campionatul European de până acum!

Respect, admirație și prețuire pentru miile de români care au venit azi la meci și au susținut cu atâta patimă, inimă și suflet echipa României! Așa arată adevărații suporteri! Evident, suntem un pic triști, am pierdut o bătălie, dar nu și războiul!!

Învingem Slovacia și ne calificăm! Repetăm istoria din America, 1994! Și atunci am pierdut meciul numărul 2 cu Elveția ( 1-4), dar am câștigat meciul următor cu SUA! Apoi am învins Argentina cu 3-2!

Se poate și acum! Hai România!! A fost o încântare să mă întâlnesc cu atât de mulți români și să ne bucurăm de bucuria de a fi împreună, să ne bucurăm de România și să susținem Tricolorii, și la bine și la greu!!”, a transmis edilul.

Soarta calificării României în optimi se decide în meciul cu Slovacia, care se va desfășura miercuri, de la ora 19:00.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: