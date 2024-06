Edi Iordănescu, înaintea meciului România-Belgia de la EURO 2024: „Un adversar colosal”

Echipa națională a României joacă în această seară de la ora 22:00 contra Belgiei, iar selecționerul Edward Iordănescu se teme de acest meci.

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu| Foto: Edi Iordanescu - Facebook

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a declarat într-o conferinţă de presă susţinută în Germania, că prima reprezentativă are în faţă o provocare la un nivel superior, urmând să întâlnească Belgia în cel de-al doilea meci de la EURO 2024, „un adversar colosal”, în opinia sa.

„Ne aşteaptă o nouă provocare, o provocare la un nivel superior ţinând cont şi de context. Belgia este locul 3 în ierarhia mondială, are jucători foarte valoroşi şi vine cu o nevoie foarte mare de puncte. Reprezintă o provocare foarte mare pentru noi, dar sunt sigur că suntem pregătiţi să dăm tot ce avem mai bun. În rest, adversarul este unul colosal, asta e realitatea. Are multă valoare, în primul meci a avut 4-5 ocazii imense... şi suntem conştienţi de asta, suntem pregătiţi pentru orice. Însă intrăm în teren cu gândul să câştigăm meciul, să ne punem în slujba tricolorului. Dacă în final un egal ne-ar fi suficient să ne calificăm, atunci punctul e binevenit... însă gândirea noastră a fost întotdeauna de a scoate maximum din fiecare joc. Şi aşa vom intra şi mâine”, a explicat tehnicianul.

„Aşteptam asemenea meciuri, ne-am dorit să fim la EURO, pentru că aici întâlneşti cei mai buni adversari. Pentru noi sunt experienţe fantastice şi vreau să cred că avem doar de câştigat din ele. Mâine trebuie să ne ridicăm, să ne organizăm, să fim exacţi în ceea ce facem şi eficienţi. Rezultatele din grupa noastră ale celorlalte echipe nu le putem controla noi, aşa că rămânem concentraţi pe ce putem controla şi influenţa. Mesajul transmis zilele acestea către jucători a fost unul de echilibru, pentru că entuziasm a fost, mai ales atunci când câştigi de o asemenea manieră. Eu am condamnat în trecut stările astea diametral opuse, în fotbal nu trebuie să fie aşa. Fotbalul e influenţat de foarte mulţi factori şi trebuie să ai echilibrul şi tăria ca să stai tot timpul în picioare şi să crezi în drumul tău”, a adăugat el.

Vor exista schimbări la echipa națională?

Iordănescu a dezvăluit că nu va face multe schimbări în echipă faţă de partida cu Ucraina.

„Am încredere că putem produce în continuare lucruri deosebite. Am început foarte bine acest turneu, iar încrederea mea în acest grup este totală. A fost în momentele mai puţin fericite, este şi acum şi va fi şi mâine intactă, indiferent ce se va întâmpla, cu toate că optimismul meu este unul mare. Multe schimbări nu vor fi pentru meciul de mâine pentru că am avut timp suficient ca să ne recuperăm. Cu toate că va fi din nou nevoie de un consum fantastic de energie şi unul mental pentru a avea o prestaţie aşa cum românii noştri aşteaptă. Dacă ne-am califica după meciul de mâine ar însemna istorie, ar însemna un exemplu fantastic pentru sportul din România şi chiar şi pentru alte domenii. Rezultatul cu Ucraina a adunat din nou poporul nostru, am simţit o altă unitate, altă încredere, am simţit bucurie şi speranţă la românii noştri. Iar aceste lucruri ne motivează şi mai tare pentru meciul de mâine. Trebuie să fim foarte eficienţi contra Belgiei, chiar pragmatici şi echilibraţi pe toate momentele jocului”, a precizat el.

Edward Iordănescu, al cărui contract cu FRF expiră la finalul EURO 2024, a ţinut să menţioneze că nu are oferte în momentul de faţă.

„Nu am nicio ofertă. Absolut nicio ofertă. Şi dacă cineva ar fi fost interesat de mine nu m-ar fi interesat pe mine. E un subiect pe care vreau să nu-l mai deschidem cât timp suntem aici”, a subliniat Iordănescu.

Naţionala de fotbal a României a debutat cu o victorie la Campionatul European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, 3-0 (1-0) cu Ucraina, luni, pe Football Arena din Munchen, în Grupa E. Tricolorii au reuşit o victorie istorică, a doua a lor la Campionatul European, la 24 de ani de la precedenta (3-2 cu Anglia), deşi porneau cu şansa a doua în acest meci. România va juca următoarele meciuri cu Belgia sâmbătă, la Koln, de la ora 22:00, şi cu Slovacia pe 26 iunie (Frankfurt).

