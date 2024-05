Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj: „Ca la orice trofeu câștigat, suntem fericiți”

Antrenorul Mihai Silvășan și-a lăudat jucătorii după ce, joi, U-BT Cluj a reușit să o învingă în al cincilea meci pe CSM CSU Oradea cu 97-89 și a devenit campioana României la baschet.

„Ca la orice trofeu câștigat, suntem fericiți. Cred că anul acesta am câștigat într-o manieră dominantă și vreau îi felicit pe jucători. Am creat o familie extrem de puternică. Am luptat tot sezonul unul pentru celălalt și am trecut peste tot felul de probleme. În permanență, jucătorii au făcut ca echipa să fie pe primul loc, indiferent de starea în care se aflau. Ca antrenor îți dorești astfel de jucători și un astfel de staff. Mă refer la antrenori secunzi, kinetoterapeut, preparator fizic, maseur, oameni de la birouri și din conducere”, a declarat Mihai Silvășan, potrivit u-bt.ro.

Totodată, antrenorul clujenilor a mai menționat faptul că niciodată nu este ușor să câștigi un titlu.

„Toată lumea și-a făcut treaba cu vârf și îndesat și e un succes al tuturor. Niciodată nu e ușor să câștigi titlul. Orice titlu sau trofeu se câștigă greu. Faptul că noi am făcut să pară ușor spune multe despre valoarea, caracterul și calitatea echipei pe care am avut-o. Să nu vă gândiți că nu au fost probleme sau că ne-a fost ușor. Am trecut peste orice dificultate și am făcut performanță. A fost un sezon în care am avut succes”, a conchis Mihai Silvășan.

U-Banca Transilvania a câștigat, pentru a patra oară la rând, campionatul național. În finala Ligii Naționale, gruparea clujeană a depășit-o pe CSM CSU Oradea cu 4-1 la general. Ultimul meci s-a încheiat la scorul de 97-89.

