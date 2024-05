Alexandru Chipciu, dorit de FCSB. Președintele Universității Cluj, Radu Constantea: „Nu se pune problema să plece”

Președintele Universității Cluj, Radu Constantea, a reacționat, după ce FCSB și-a anunțat intenția să-l transfere pe Alexandru Chipciu.

Alexandru Chipciu, dorit de FCSB. Sursă foto: Facebook/ Alexandru Chipciu

Președintele Universității Cluj, Radu Constantea, a reacționat, după ce FCSB și-a anunțat intenția să-l transfere pe Alexandru Chipciu.

Chipciu a realizat un sezon foarte bun în tricoul ”studenților”, reușind să marcheze 6 goluri și a oferit 4 pase decisive în acest sezon, în care a jucat mai mult în poziția de fundaș dreapta. Radu Constantea a declarat că Alexandru Chipciu mai are contract cu Universitatea Cluj încă un an de zile.

”Noi mai avem de disputat barajul, de aceea nu vreau să comentez despre ce jucători vin sau pleacă. Dar pot să spun că Alex a avut un sezon excelent, este căpitanul nostru, are șanse să meargă și la Euro. Mai are contract un an de zile, nu se pune problema să plece de la Universitatea”, a declarat Constantea, potrivit iamsport.ro.

Și Alexandru Chipciu a reacționat, după afirmațiile lui Gigi Becali, cu privire la o posibilă venire la FCSB. Jucătorul Universității Cluj a spus simplu că se concentrează la barajul pentru Europa, informează GSP.ro.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: