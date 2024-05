Dan Nistor, despre o posibilă plecare de la Universitatea Cluj: „Nu duc grija zilei de mâine”

Dan Nistor a declarat că dacă Universitatea Cluj nu mai vrea să se bazeze pe serviciile sale, își va rezilia contractul pe cale amiabilă.

Dan Nistor a declarat, după meciul cu FC Voluntari, în care „studenții” câștigat cu scorul de 1-0, că dacă Universitatea Cluj nu mai vrea să se bazeze pe serviciile sale, își va rezilia contractul pe cale amiabilă.

„Repet, echipa asta nu stă în Nistor, eu nu stau pentru acest contract. Dacă mâine clubul nu va dori să se bazeze pe serviciile mele ridic mâna, nu am nevoie de niciun ban, reziliez pe cale amiabilă. Nu îmi trebuie absolut niciun ban, repet! Am o vârstă destul de înaintată pentru unii, eu mă simt foarte bine, sunt la a doua tinereţe. Mâine dacă plec de la această echipă, îmi găsesc echipă. Nu duc grija zilei de mâine, am cu ce să îmi cresc copilul”, a precizat Dan Nistor, scrie Digisport.ro.

Totodată, veteranul de la „U” Cluj a mai vorbit și despre Dinamo București și Botoșani care și-au asigurat locurile pentru barajul de menținere/promovare, chiar în ultima etapă a play-out-ului SuperLigii.

„Dinamo şi Botoşani la baraj, Iaşi s-a salvat… surprize, surprize! Dumneavoastră aţi văzut meciurile, eu nu pot să îmi dau cu părerea. Dinamo a pierdut foarte multe meciuri în ultimele minute. Sper să îşi fi apărat corect şansele. Eu tot ce a depins de mine am făcut, mi-am ajutat echipa să câştig. Cu siguranţă, și noi dacă pierdeam cu Dinamo, toată lumea ne acuza că am fost blatişti. Şi noi am avut o primă foarte importantă. Să vă spun adevărul, dacă prindeam locul 8 aveam foarte mulţi bani. Din pacate nu am reuşit. E normal să îţi joci şansa corect, avem familii, copii. Pentru play-off nu mai zic prima, că mă ia capul! Ăsta este fotbalul”, a declarat Dan Nistor la finalul partidei”, a conchis Dan Nistor.

