Zi de meci! U-BT Cluj joacă meciul doi al finalei Ligii Naționale.

După victoria clară din primul meci, unde U-BT Cluj a câștigat cu 95-64, clujenii speră la o nouă victorie în cel de-al doilea meci al finalei Ligii Naționale.

După victoria clară din primul meci, unde U-BT Cluj a câștigat cu 95-64, clujenii speră la o nouă victorie în cel de-al doilea meci al finalei Ligii Naționale, care va avea loc astăzi, de la ora 19:00, la BT Arena.

În meciul întâi, U-BT Cluj a reușit să câștige toate cele 4 sferturi, meciul încheindu-se cu un avantaj de 31 de puncte.

Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj, a declarat după victoria din primul meci că echipa sa a luptat pentru a aduce acasă o victorie importantă.

„Nu ne-am gândit că vrem să câștigăm la 31 de puncte sau la un singur punct. Noi am vrut doar o victorie și ne-am concentrat asupra atitudinii noastre. Evident, am făcut un joc. Intensitatea noastră s-a văzut la recuperare, acolo unde am avut cu 20 de recuperări mai multe decât ei. Nu am lăsat coșuri ușoare și cred că am fost la un nivel înalt în ceea ce privește apărarea”, a spus atrenorul clujenilor.

