U-BT Cluj, victorie în primul meci din finala Ligii Naționale. Mihai Silvășan: „Noi am vrut doar o victorie”

U-Banca Transilvania s-a impus într-o manieră autoritară în primul meci al finalei Ligii Naționale.

Victorie pentru U-BT/ Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-Banca Transilvania s-a impus într-o manieră autoritară în primul meci al finalei Ligii Naționale. Baschetbaliștii au condus-o în permanență pe CSM CSU Oradea, astfel că la final tabela a indicat 95-64. Cele două formații se vor reîntâlni marți, de la ora 19:00, tot la BTarena. Biletele pot fi achiziționate printr-un click AICI!

Deși nu au jucat de aproape 12 zile, elevii lui Mihai Silvășan au abordat cu intensitate partida împotriva bihorenilor. Aceștia s-au axat pe apărare și au dat drumul rapid la contra-atacuri, așa că Jarell Eddie le-a conferit un prim avantaj, când a scuturat plasa de la mare distanță, 13-3. U-Banca Transilvania a dominat ambele faze ale jocului, în ciuda efortului depus de Bobe Nicolescu și Kris Richard. Cei doi au combinat pentru 16 puncte în primul sfert, unul pe care l-am încheiat la scorul de 25-17.

În partea secundă, Karel Guzman a izbutit o nouă triplă, distanțându-i pe clujeni la 30-17. În plus, pivoții au câștigat în mod clar lupta la recuperare. Drept urmare, U-BT a beneficiat de noi șanse de a înscrie, iar Bryce Jones și-a pus perfect în valoare colegii. Pe parcurs, Karel Guzman s-a evidențiat cu mai multe reușite spectaculoase, așa că alb-negrii au mers inclusiv la 30 de puncte diferență. Mihai Silvășan și-a permis să ruleze întreg lotul, toți jucătorii contribuind pe tabelă.

„Nu ne-am gândit că vrem să câștigăm la 31 de puncte sau la un singur punct. Noi am vrut doar o victorie și ne-am concentrat asupra atitudinii noastre. Evident, am făcut un joc. Intensitatea noastră s-a văzut la recuperare, acolo unde am avut cu 20 de recuperări mai multe decât ei. Nu am lăsat coșuri ușoare și cred că am fost la un nivel înalt în ceea ce privește apărarea. Gândurile noastre merg la meciul doi, care a devenit cel mai important din această serie. Fiecare meci care urmează va fi cel mai important. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să avem aceeași mentalitate. Karel Guzman a jucat foarte bine, a reușit să fie foarte eficient într-un timp scurt. A contribuit în ambele faze. Aș fi extrem de naiv, chiar prost, dacă m-aș aștepta în continuare la o astfel de victorie. Eu vreau să facem lucrurile bine și sunt convins că meciul de marți nu va semăna cu acesta. Noi rămânem concentrați și tratăm fiecare moment cu maximă seriozitate. Nu am pus în practică toată istoria baschetului și toate apărările posibile. Nu au jucat zonă astăzi, decât foarte puțin, mă aștept să se schimbe multe marți seara. Noi trebuie să fim pregătiți pentru orice!”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: