Conducerea CFR-ului neagă posibilitatea ca Dan Petrescu să preia imediat echipa din Gruia: „E clar că există o coincidență”

Dan Petrescu a devenit liber de contract după despărțirea de Jeonbuk și este dorit de CFR Cluj, însă conducerea echipei din Gruia neagă posibilitatea ca „Bursucul” să preia imediat al patrulea mandat.

Antrenorul Dan Petrescu/ Foto: 전북현대모터스 - Jeonbuk Hyundai Motors FC - Facebook

Dan Petrescu este foarte aproape de al 4-lea mandat la CFR Cluj, odată cu demisia lui Adrian Mutu.

„Bursucul” a plecat de la Jeonbuk Hyundai, la doar câteva zile de la anunțul lui Mutu.

Sursele din presă anunțau că Petrescu s-ar fi înțeles deja cu Neluțu Varga, patronul CFR-ului, pentru a prelua echipa încă din această săptămână, înaintea duelului cu FCSB.

Bogdan Mara, un apropiat al antrenorului și director sportiv la clubul din Gruia, susține, însă, contrariul.

„Nu chiar, nu vine așa vijelios cum scriu ziarele. E clar că există o coincidență și o întâmplare care-l aduc aproape de CFR, plecarea lui Adi, iar ziua următoare Dan a ajuns la un acord să rezilieze contractul.

Dan Petrescu a făcut performanțe la CFR Cluj, este iubit de fanii CFR-ului și are relații bune cu patronul clubului și cu toți cei din cadrul clubului. Tot ce a apărut în presă, am văzut și eu că a semnat, că ajunge la Cluj, că are salariul făcut, nu este adevărat. Eu vă zic exact cum este situația. Dan încă este în Coreea, încă nu a reziliat contractul cu cei de acolo, mai are de discutat termenii rezilierii. După ce va rezolva ce are de luat în Coreea, va veni în România.

A avut o discuție cu Neluțu, vorbeau și înainte. Cu siguranță o să iasă la masă împreună și vor discuta probabil despre o eventuală colaborare (...) În cazul în care se va întoarce... Poate își dorește din vară, poate vrea și el o vacanță, poate vrea să formeze echipa din vară”, a declarat Bogdan Mara pentru digisport.ro

