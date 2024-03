„U” Olimpia Cluj, succesul ascendent al fotbalului feminin românesc

De 8 Martie, monitorulcj.ro aduce în prim-plan doamnele și realizările lor. Echipa de fotbal feminin „U” Olimpia Cluj a devenit un pilon solid al competițiilor naționale și internaționale, aducând onoare și entuziasm în fotbalul feminin românesc. Cu performanțe remarcabile și joc captivant, Olimpia Cluj a devenit un nume respectat în lumea fotbalului.

Echipa de fotbal feminin „U” Olimpia Cluj / Foto: U Olimpia Cluj

FC Universitatea Olimpia Cluj-Napoca este un club de fotbal feminin fondat în anul 2010. Cunoscută simplu ca Olimpia Cluj, este cea mai titrată echipă din fotbalul feminin românesc și este principala sursă de proveniență a jucătoarelor din echipa națională.

U Olimpia Cluj este campioana României din ultimele 13 sezoane si multipla câștigătoare a Cupei României.

Echipa s-a impus și în Women Champions League unde au participat în faza grupelor în anii 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 și 2018 și au fost câștigătoarele grupei în 2011, 2012, 2015 și, 2017.

Ambiție și determinare

Secretele succesului echipei Olimpia Cluj sunt într-o combinație unică de talent, antrenament riguros și unitate în echipă. Jucătoarele sunt simboluri ale ambiției și determinării, reprezentând cu mândrie culorile echipei și ale fotbalului feminin românesc.

Deși poate mulți nu consideră important fotbalul feminin, fetele de la „U” Olimpia arată contrariul.

Într-un interviu acord monitorulcj.ro, antrenorul secund Adina Giurgiu și Sonia Bumbar, unul dintre căpitanii echipei de fotbal, au vorbit despre cheia succesului în fotbal și ce așteptări au din acest sezon de fotbal feminin care tocmai a început.

De exemplu, Sonia Bumbar a început să jaoce fotbal de când se afla pe băncile școlii și a reușit să-și împartă timpul între studii și sport.

Reporter: Cum și când ați început să jucați fotbal?

Adina Giurgiu: Pur și simplu primele mele amintiri de când sunt mică le am cu mingea, nu îmi aduc aminte de altceva. Mă jucam cu vecinii, fete, băieți, nu avea importanță. Ne strângeam toți pe stradă și ne jucam fotbal. Am făcut parte din echipa școlii unde studiam, nu sunt din Cluj, sunt din județul Arad, și acolo m-a văzut profesorul de educație fizică, căruia îi sunt recunoscătoare, și el m-a luat în echipa de băieți și am fost la un turneu de sală. Acolo m-a văzut un alt antrenor și prin intermediul acesta am ajuns la Cluj.

Sonia Bumbar: Eu am început să joc fotbal la o echipă de băieți, într-un cadru organizat. Pot spune că mereu am fost înconjurată de băieți și mi-am dat seama că vreau să fac fotbal în momentul în care am primit ofertă de la Cluj și mi s-a părut un mod de ieși din zona de confort. După primele luni mi-am dar seama că asta este ceea ce vreau să fac. Am jucat de la 10 ani și am început de când eram mai micuță să merg cu băieții să joc, cu fratele meu care este fotbalist, el mă lua peste tot.

Adina Giurgiu, jucătoare la Olimpia Cluj și antrenorul secund/ Foto: „U” Olimpia Cluj

Sonia Bumbar, jucătoare în echipa de fete Olimpia Cluj și unul dintre căpitani/ Foto: „U” Olimpia Cluj

Reporter: Cum ați fost primite în echipa de băieți având în vedere că erați fete?

Adina Giurgiu: Nu mi s-a părut o diferență foarte mare, nu cred că îmi dădeam seama ce este fotbalul feminin și cel masculin, mă bucuram de sport.

Sonia Bumbar: Nu a existat niciodată discriminare, am fost primită foarte bine, eram prieteni toți.

Reporter: Îți mai aduci aminte de primul antrenamente?

Sonia Bumbar: Eu împreună cu echipa de la Cluj am fost plecate într-un turneu în Rusia unde s-au desfășurat primele mele antrenamente și meciuri, dar în momentul când am venit în oraș atunci au venit și mai multe fete din aceeași generație de vârstă ca și mine și am legat prietenii strânse.

Reporter: Cum au reacționat cei din jur când ai decis să faci sport?

Sonia Bumbar: Părinții m-au susținut mereu, rudele, antrenorii de acasă m-au susținut și încurajat să continui.

Reporter: Ați avut parte de un moment memorabil din acest sezon?

Adina Giurgiu: Îmi aduc aminte de victoria cu Farul pe care am avut-o acasă.

Simona Bumbar: Pot să zic că o să rămână mereu în minte meciul trecut cu Poli Timișoara (terminat 2-0 pentru echipa din Timișoara – n.red.) ca o lecție foarte importantă pentru mine. Mi-a deschis ochii ca să văd mai bine ceea ce am greșit, ceea ce nu am făcut bine și ca o lecție pentru viitor în care ar trebui să pregătim mai bine lucrurile.

Reporter: Cum simțiți că se raportează România la fotbalul feminin comparativ cu alte țări?

Adina Giurgiu: Cred că în România nu este destul de mediatizat și nu cred că privirile sunt îndreptate spre fotbalul feminin din țară. Cel mai vizibil se vede la numărul de spectatori pe care îl avem la meciuri și putem continua la condiții.

Sonia Bumbar: Eu mă bucur că a început să se dezvolte din ce în ce mai mult. Am fost și la meciurile naționalei mai mari în tribune și chiar m-am bucurat să văd în decursul anilor diferența de spectatori. Au început să vină tot mai mulți spectatori, copii, fetițe și acest lucru mă bucură. Însă comparativ cu Anglia unde sunt recorduri mondiale la număr de spectatori sau la Barcelona se pare că noi avem mai mult de lucru și de îmbunătățit.

Reporter: Cum reușești să te descurci cu fetele, fiind antrenor secund?

Adina Giurgiu: Îmi este foarte ușor dat fiind antrenorul Costi (Constantin Olariu-n.red.) care le rezolvă pe toate. Eu vin cu ajustări în legătură cu fetele, ce merge, ce nu merge, iar este foarte ușor să lucrezi cu fetele.

Reporter: Cum resimți responsabilitatea de a fi căpitan?

Sonia Bumbar: Este o responsabilitate foarte mare, dar eu cu colega mea Carmen suntem amândouă căpitani de echipă secunzi pentru că Mihaela Ciolacu este căpitan principal. Este un model pentru noi, învățăm de la ea și o așteptăm pe teren.

Reporter: Ce obiective aveți cu Olimpia Cluj în acest sezon?

Adina Giurgiu: Îmi doresc să câștigăm campionatul și anul acesta, la fel și Cupa, o vrem înapoi acasă. O să fie un play-off foarte greu pentru că ne așteaptă multe meciuri. Sper să reușim să facem față și să ieșim la final cu un rezultat pozitiv.

Sonia Bumbar: Îmi doresc foarte mult să câștigăm titlul și cupa, dar cum am zis, am avut niște lecții foarte dure de învățat, și trebuie să luptăm până la capăt.

Reporter: Ce mesaj aveți pentru fetele care vor să vină în fotbal, dar nu știu de unde să înceapă?

Adina Giurgiu: Pur și simplu să o facă fără să se gândească de ce...pur și simplu să facă ce simt, mai ales dacă au menirea sau chemarea spre fotbal. Le așteptăm la Olimpia!

Sonia Bumbar: Eu le încurajez să vină pentru că este un mod foarte frumos de a te dezvolta, legi conexiuni, prietenii, de dezvolți pe plan profesional și în felul în care privești lucrurile.

Cu un palmares impresionant și o echipă în continuă creștere, Olimpia Cluj promite să fie o forță de temut în fotbalul feminin european. În timp ce reprezintă cu cinste România pe scena internațională, echipa continuă să inspire tineri talentați și să deschidă noi orizonturi pentru fotbalul feminin în țară.

Fetele de la Olimpia Cluj vor juca duminică, 10 martie, contra echipei Farul Constanța.

Cu o abordare ambițioasă și o echipă puternică, Olimpia Cluj rămâne un exemplu de succes și determinare în fotbalul feminin românesc, conturând viitorul strălucit al acestui sport în țara noastră.

