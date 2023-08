Mandorlini, după victoria CFR Cluj: „Am schimbat mentalitatea în repriza a doua. Așa e în fotbal, de multe ori se întoarce soarta!”

CFR Cluj a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 4-3 (1-2), luni seara, pe Cluj Arena, în ultimul meci din etapa a 6-a a Superligii de fotbal. „Un meci deschis, în care se putea întâmpla orice”, a comentat tehnicianul feroviarilor.

Andrea Mandorlini, CFR Cluj/Foto: CFR 1907 Official youtube.com

Un meci spectaculos, disputat luni seară pe Cluj Arena, cu răsturnări de situație și emoții în public. „Şepcile roşii'” au început foarte bine meciul, însă în repriza secundă, formaţia antrenată de Andrea Mandorlini a controlat jocul, reușind să înscrie decisiv, min. 82, prin golul lui Jefte.

Tehnicianul feroviarilor a apreciat jocul echipei.

„A fost un meci în care am riscat, am făcut destul de multe greșeli, ulterior am început să jucăm mai bine. Scorul era 2-0. Însă așa este fotbalul, de multe ori se întoarce soarta.

Chiar înainte de pază am reușit să marcăm 2-1, iar apoi am schimbat puțin mentalitatea, pentru că aveam nevoie de această victorie.

Desigur, a fost un meci bun, mai ales pentru public. Un meci deschis, în care se putea întâmpla orice...” a comentat tehnicianul CFR Cluj, Andrea Mandorlini.

După cum a declarat Mandorlini, CFR Cluj mai are nevoie de timp pentru o evoluție mai bună, în special după meciurile disputate cu Adana Demirspor și FCSB.

„A fost un meci important, mai ales că veneam după ieșirea din Conference League, după meciul cu Adana.

Oricum, mai avem nevoie de muncă, vreme de o lună, poate mai bine, pentru a fi la un nivel mai bun. În această perioadă riscăm puțin, iar adversarii reușesc să-și creeze ocazii și chiar să marcheze.

Era important să câștigăm. Consider că a fost un meci frumos! Oamenilor din tribune și celor care au urmărit meciul le-a plăcut. Sunt bucuros că într-un final am câștigat”, a explicat Mandorlini.

CFR și „U” s-au întâlnit luni, 21 august, pe Cluj Arena într-un meci din etapa cu numărul 6 din SuperLigă. Partida s-a terminat cu scorul de 4-3 (1-2).

