CFR Cluj, primul meci în Conference League. Mandorlini, probleme de lot înainte de partidă

CFR Cluj debutează joi în cupele europene și o întâlnește de la 20:30 pe Adana Demirspor. Antrenorul „feroviarilor” este optimist pentru șansa echipei, chiar dacă doi jucători sunt accidentați.

Antrenorul Andrea Mandorlini/ Foto: monitorulcj.ro

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Andrea Mandorlini, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că în meciul cu Adana Demirspor din Conference League, formaţia sa trebuie să aibe curaj şi să creadă în şansa ei.

„Adversarii încă nu au jucat meciuri oficiale, aşa că e puţin dificil, dar am văzut câteva amicale. Noi am avut meciuri oficiale, deci ei au avut şansa să afle mai multe informaţii despre noi. Adana este o echipă care a jucat bine sezonul trecut, are un antrenor italian pe care îl ştiu. E un club cu un buget important, aş putea spune chiar că e unul dintre cele mai importante cluburi din Turcia. Au adus 4-5 jucători buni de nivel ridicat. Iar aceste lucruri spun totul despre dificultatea partidei de mâine. Noi însă suntem pregătiţi pentru acest meci şi vom da totul până la final. Trebuie să avem curaj şi să credem în şansa noastră”, a spus tehnicianul italian.

Matija și Janga vor fi absenți la această partidă

Pentru partida de joi seara, Mandorlini nu se va putea baza pe Matija Boben şi Rangelo Janga, ambii accidentaţi.

„Sunt ceva probleme de lot, Boben este accidentat, la fel şi Janga. Am comunicat însă o listă la UEFA şi contăm pe cei de acolo. Trebuie să dea totul pentru că sunt alţi jucători în lotul nostru care şi-ar fi dorit să fie pe acea listă şi să aibă şansa de a juca", a explicat Andrea Mandorlini.

Fotbalistul echipei CFR Cluj, Cristian Manea, a declarat că pentru el şi colegii săi confruntarea cu Adana Demirspor, din preliminariile Conference League, reprezintă cel mai important meci al sezonului până în acest moment.

„Va fi un meci foarte dificil şi cred că este cel mai important meci al sezonului până acum pentru noi, pentru că obiectivul nostru este să ne calificăm în grupe. Este cel mai frumos sentiment să joci într-o cupă europeană. Sperăm să fie stadionul plin. Cred că avem un avantaj foarte mare, pentru că noi am început mai repede campionatul. Ar fi bine să reuşim să câştigăm aici pentru că noi avem experienţa din sezonul trecut cu Sivasspor, sunt mult mai puternici acasă datorită suporterilor”, a declarat Cristi Manea.



Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte, joi, de la ora 20:30, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, formaţia turcă Adana Demirspor, într-o partidă contând pentru prima manşă din turul al doilea preliminar al Conference League.

