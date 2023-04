U BT Cluj-Napoca, victorie clară în primul meci din semifinale cu Rapid București. Silvășan: „Am jucat un baschet de calitate”

U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a învins-o pe CS Rapid Bucureşti cu scorul de 78-61 (22-16, 27-14, 18-16, 11-15), marţi seara, pe teren propriu.

Leonardo Simoes Meindl, jucător U-BT Cluj/ Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

MVP-ul campioanei a fost Emanuel Căţe, cu 23 puncte, 14 recuperări, 3 pase decisive. Evoluţii bune au avut şi Leonardo Simoes Meindl, 14 p, 6 rec, 4 pd, Nemanja Gordic, 13 p, 4 pd, Stefan Bircevic, 13 p.

Filip Barovic a marcat 11 puncte pentru Rapid.

Silvășan: „Este o senzație minunată să evoluezi aici”

„Mi-aș dori ca în Play-Off să avem cât mai multe victorii de acest fel, însă nu este ceva realist. Mă bucur de acest succes, am jucat un baschet de calitate, mai ales pe faza de apărare. Este doar o victorie în această serie, trebuie să rămânem concentrați și să avem aceeași atitudine și la următoarele partide. Am văzut în această seară o echipă cu atitudine de Play-Off, care s-a luptat pentru fiecare minge.

Am văzut o echipă care s-a bucurat să fie împreună pe teren și îi felicit pentru acest lucru. Sincer, nu am avut timp să mă gândesc la faptul că evoluăm în Sala Sporturilor Horia Demian, locul unde am trăit atâtea bucurii. Este o senzație minunată să evoluezi aici, le mulțumim fanilor că au fost alături de noi și îi așteptăm în număr la fel de mare joi, când va fi un meci total diferit. Referitor la schimbări, să nu vă gândiți că vreunul dintre jucători este robot. Se întâmplă să aibă zile mai puțin reușite sau zile în care strălucesc. Noi trebuie să îi aducem într-o stare foarte bună pe cât mai mulți dintre ei. De aceea suntem o echipă, să ne suplinim. Îl felicit pe Emi Cățe pentru jocul avut, iar baschetul este un sport de echipă. Echipa trebuie să câștige! Am ales astăzi să îl las în afara lotului pe Jalen Jones, deoarece Rapidul este o echipă care nu are jucători clasici de poziția patru. Stone joacă la perimetru, ceea ce nu e foarte des întâlnit. Prin urmare, nu aveam nevoie de atâția jucători clasici pe poziția patru. Vom vedea la meciul următor cum vom aborda situația, Jones este apt și pregătit oricând să intre pe teren”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj.



Seria se joacă după sistemul cel mai bun din cinci partide, următoarea fiind programată tot la Cluj-Napoca, pe 27 aprilie.

