U-BT a învins-o pe CSO Voluntari. „Studenții” rămân lideri în Liga Națională

U-BT Cluj-Napoca a primit vizita lui CSO Voluntari, sâmbătă, într-un meci din etapa a 21-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin.

U-BT a învins-o pe CSO Voluntari. FOTO: Facebook/ U-BT Cluj-Napoca

U-Banca Transilvania a depășit-o, sâmbătă seară, pe CSO Voluntari, în cadrul etapei cu numărul III din faza a doua a campionatului. Gazdele s-au impus cu 74-66 și rămân lideri în Liga Națională.

Trupa lui Mihai Silvășan a înfruntat-o pe Voluntari pe parchetul Sălii Sporturilor Horia Demian, în condițiile în care la BTarena s-a desfășurat un concert. Scorul a fost deschis de Emanuel Cățe, însă ilfovenii au mers la 4-8. Meindl a ajutat echipa să preia conducerea cu un coș de la mare distanță, 10-8, avantaj pe care „studenții” l-au menținut pentru tot restul meciului.

La rândul său, Jalen Jones a anunțat o seară consistentă din punct de vedere ofensiv și a punctat de la mare distanță, 17-9, forțându-l pe tehnicianul oaspeților să ceară time-out. De altfel, JJ a fost responsabil cu spectacoul pe parcursul jocului, așa că a izbutit mai multe slam dunk-uri. Drept dovadă, Jones a marcat pentru 27-14, semn că U-Banca Transilvania pusese stăpânire pe încleștare.

De altfel, în tot meciul au existat doar două schimbări de lider, iar alb-negrii nu le-au permis oponenților să se apropie la mai mult de 8 puncte. De asemenea, campioana României a fost superioară la toate capitolele și din punct de vedere statistic.

„Sunt foarte bucuros că am reușit să câștigăm. A fost un nou meci în care am luat sub 70 de puncte, apărarea noastră a funcționat din nou. Nu am lăsat procentaje bune la aruncări și am jucat agresiv. Am fost foarte fizici, cu o echipă fizică. Trebuia să avem un astfel de răspuns și cred că am controlat meciul. La un moment dat ne-am relaxat și am jucat mai mult să păstrăm rezultatul. Sunt mulțumit de atitudinea echipei și de faptul că ne dăm șanse să terminăm pe primul loc”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-Banca Transilvania.

Liderii învingătoarei au fost Leo Meindl (17 puncte, 6 recuperări), Jalen Jones (17 puncte, 10 recuperări) și Emanuel Cățe (14 puncte, 5 recuperări, 4 pase decisive). De partea cealaltă, s-au remarcat Rasheed Moore (22 de puncte, 9 recuperări) și Dominic Morris (10 puncte).

Datorită acestui rezultat, gazdele ajung la un bilanț de 10-1 în Top 10, iar oaspeții au patru victorii și șapte înfrângeri.

Pentru U-BT Cluj-Napoca urmează duelul cu Bursaspor din EuroCup, în timp ce CSO Voluntari va primi vizita lui FC Argeș Basketball, în runda a 22-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin.

