Transferul ratat de „U” Cluj. Ce fotbalist a vrut să aducă Ioan Ovidiu Sabău

Un jucător important și de viitor de la o echipă din SuperLiga României putea ajunge în lotul Universității Cluj.

Un jucător cheie de la o echipă din Superligă putea ajunge la „U” Cluj /FOTO: FC Universitatea Cluj - Facebook

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj au ajuns să negocieze mutări de jucători chiar dacă la finalul anului trecut cele două cluburi au fost în conflict deschis. Motivul a fost reprezentat de faptul că Eugen Neagoe a intenționat să rupă unilateral contractul cu „studenții” pentru a accepta oferta lui Mihai Rotaru de a-i antrena pe olteni.

Universitatea Cluj nu și- a dat acordul pentru această mutare și să rămână fără niciun beneficiu de pe urma acesteia. În cele din urmă cluburile au ajuns la un consens, iar Nistor și Martic au mers la Cluj, Vlădoiu s-a întors la Craiova și Neagoe a primit rezilierea contractului cu „U” Cluj pentru a putea lua loc pe banca oltenilor.

Universitatea Cluj a încercat să facă un transfer mai de impact de cât cel al lui Dan Nistor. Clujenii l-au cerut pe Jovan Markovic, sub formă de împrumut, la propunerea lui Ioan Ovidiu Sabău.

Directorul tehnic al „șepcilor roșii” îl vedea pe talentatul atacant al Craiovei drept o provocare. Sabău era convins că îl putea transforma atât fizic cât și mental pe atacantul de 21 de ani pentru ca acesta să devină un fotbalist mai valoros.

„Era discuția legată de plecarea lui Eugen la Craiova și am fost întrebat dacă vreau un jucător. Am spus că îl vreau pe Markovic. Știind că este un jucător tânăr și știind ce calități are am spus că eu cred că pot să îl ajut. Cu o pregătire bună și discutat cu el, împrietenindu-mă cu el și antrenat până la epuizare, ocupându-mă mult de el”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău pentru prosport.ro

CITEȘTE ȘI: