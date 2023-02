„U” Cluj, defavorizată de arbitri în acest sezon: „Avem nevoie de o competiție corectă”

Universitatea Cluj a suferit în acest sezon un număr ridicat de greșeli de arbitraj împotriva sa.

„U” Cluj a fost dezavantajată de arbitri în acest sezon /FOTO: captură ecran digisport.ro.

Universitatea Cluj nu a avut un an liniștit de la întoarcerea în Liga 1. Echipa se bate constant de la începutul campionatului în zona retrogradării. Însă nu doar jocul modest a dus situația actuală în care se regăsește clubul.

Citește știrile monitorulcj.ro și pe Google News

„U” Cluj a fost neîndreptățită în mai multe ocazii de către arbitri, deciziile luate costând echipa puncte importante. Într-o postare pe rețele sociale, Universitatea Cluj a scos în evidență 6 greșeli majore de arbitraj la care se adaugă și situații „la limită”.

Greșelile Majore

FC Voluntari – ”U” Cluj 0-0 (minutul 33): Henț în careu comis de Ricardinho, însă cei din camera VAR au decis să nu se dea penalty.

”U” Cluj – CFR 1-2 (minutul 58): Penalty inexistent acordat celor de la CFR.

”U” Cluj – CFR 1-2 (minutul 70): Intrare criminală, de cartonaș roșu, a lui Yeboah asupra lui Fulop, sancționată de arbitru doar cu galben.

”U” Cluj – Rapid 0-0 (minutul 65): Penalty neacordat pentru ”U” la intrarea lui Onea asupra lui Oancea

”U” Cluj – CS Mioveni 2-2 (minutul 23): Penalty acordat eronat împotriva Universității Cluj. Mingea îl atinge inițial pe Bogdan Rusu în mână.

Chindia Târgoviște – ”U” Cluj 2-2 (minutul 95): Fault în atac neacordat la intrarea lui Cooper asupra lui Romario Pires, la finalul acțiunii Chindia marcând golul egalării.

Greșelile „la limită”

FCSB – ”U” Cluj (minutul 3): Intrare de cartonaș roșu asupra lui Martin Remacle, nesancționată de arbitru.

”U” Cluj – Petrolul 0-1 (minutul 4): Intrare de cartonaș roșu a lui Tamaș asupra lui Chipciu

”U” Cluj – FC U Craiova 1948 1-1 (minutul 9): Gol valabil marcat de către Filip, mingea depășind linia porții.

”U” Cluj – CS Mioveni 2-2 (minutul 65): Penalty neacordat la intrarea lui Sno asupra lui Ispas, fundașul nostru fiind cel care atinge primul mingea.

„Am revenit în Liga 1 cu gândul de a aduce un suflu nou într-o competiție care are nevoie, mai multe decât oricând, de onestitate, transparență și corectitudine. Am revenit în Liga 1 cu un nou mod de ne raporta la fotbal, la competiție și la adversari. Am fost convinși că e bine să ne uităm mereu în curtea noastră și să încercăm să devenim mai buni cu fiecare meci.



Dar numărul erorilor de arbitraj împotriva clubului nostru a depășit de mult pragul suportabilității. Înțelegem faptul că, în unele momente, centralul poate greși. Dar tocmai pentru aceste situații există VAR, care, însă, a fost cvasi-inexistent la meciurile Universității Cluj.



Nu putem să nu constatăm ceea ce a observat o lume întreagă, de la suporteri la analiști, de la fotbaliști la conducători, de la sponsori la jurnaliști: există o ritmicitate a greșelilor de arbitraj făcute împotriva clubului nostru care indică un anumit grad de rea intenție, dacă nu chiar premeditare.



Știm și acceptăm că a greși este omenește, face parte din regulile jocului, dar a persista în greșeală e diabolic.



Pentru BINELE fotbalului românesc, pentru VIITORUL fotbalului românesc, avem nevoie de o COMPETIȚIE CORECTĂ, cu meciuri care să fie decise de către jucătorii celor două echipe, nu de greșelile arbitrilor

Speranța nostră într-un fotbal corect nu a murit, dar e pusă la grea încercare”, a transmis Universitatea Cluj pe Facebook.

Greșelile de arbitraj pot fi văzute integral aici:

CITEȘTE ȘI: