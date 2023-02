Zi de meci! Examen dificil pentru „U” Cluj cu Chindia Târgoviște. Sabău: „Va fi un meci de luptă”

Primul meci al rundei cu numărul 26 din Superligă aduce un nou test important pentru „U” Cluj în vederea ieșirii din zona fierbinte a clasamentului. „Studenții” vor juca vineri împotriva celor de la Chindia.

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj/ Foto: FC Universitatea Cluj - Facebook

Băieții lui Ioan Ovidiu Sabău vor juca vineri, de la ora 17:00, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești împotriva Chindiei Târgoviște, echipă fără eșec în 2023.

În primele patru etape jucate în acest an, dâmbovițenii au reușit un parcurs foarte bun, cu două victorii și două remize. Chindia a câștigat cu UTA Arad acasă (2-1) și cu Petrolul (2-1), de asemenea a remizat cu FC Argeș (1-1) și cu Sepsi OSK (2-2). În clasamentul la zi, Chindia se află pe poziția a 10-a, cu 29 de puncte. Echipa antrenată de Anton Petrea nu a excelat însă în meciurile considerate pe teren propriu, fiind pe locul 15 într-o ierarhie a punctelor obținute acasă, cu trei victorii și cinci remize în 12 meciuri. Doru Popadiuc este cel mai bun marcator al Chindiei, având șapte reușite. În topul golgheterilor, mijlocașul ofensiv este urmat de Daniel Popa, care a înscris șase goluri în acest sezon.

Prima întâlnire directă dintre Chindia și „U” Cluj a avut loc în sezonul 2015/2016 al ligii secunde. „Studenții” se impuneau în ambele partide, cu 1-0 la Târgoviște și cu 2-1 pe Cluj Arena. Echipele s-au reîntâlnit în Liga a II-a în sezonul 2018/2019. Târgoviștenii se impuneau atunci cu 2-1 pe teren propriu, în timp ce echipa noastră a avut câștig de cauză la Cluj, câștigând cu 3-1.

În turul sezonului actual, „U” Cluj și Chindia Târgoviște bifau al cincilea meci direct. Lorand Fulop aducea victoria Universității în partida ce s-a desfășurat pe Stadionul „Gaz Metan” din Mediaș.

Sabău: „Va fi un meci dificil”

Antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a prefațat partida de vineri în cadrul unei conferințe de presă.

„Va fi un meci dificil, cu o echipă în formă, care are două victorii și două egaluri în acest an. E o echipă care are încredere, iar situația din clasament îi permite să joace mai relaxat. Va fi un meci de luptă, ei joacă destul de simplu, dar foarte eficient.

Au în față 3 jucători care pot face diferența dacă nu suntem atenți. Cred că vom arăta mai bine, în afara de jocul de la Craiova noi am avut tot timpul inițiativa și am avut ocazii. Am văzut o stare de spirit mai bună și o formă sportivă bună, chiar mai bună decât săptămâna trecută.

Asta îmi dă speranțe că nu vom putea bate de la egal la egal cu Chindia. În ceea ce privește defensiva, reacția când pierdem mingea, avem mici probleme. Noi ne-am concentrat pe construcție, atac și să recuperăm foarte sus”, a declarat Sabău, la conferința de presă.

CITEȘTE ȘI: