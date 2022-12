Un Moș Nicolae veritabil și-a desemnat câștigătorii la orientare în alergare – „Cupa Moșului 2022”. Hai să-i vezi și tu! - GALERIE FOTO

Moșul a fost vedeta în mijlocul concurenților cei mai mici, în weekendul trecut la concursul ajuns deja traditional, „Cupa Moșului”

Premiere la categoriile M16 și F16, locul 1 pentru sportivul clujean de doar 13 ani / Foto: monitrorulcj.ro



Nici nu a contat cât de mult a plouat înainte cu o zi, întrucât stratul gros de frunze așternut a acoperit noroiul depus în pădure atât de bine, încât mulți dintre concurenți au ajuns la sosire cu pantofii de alergare curați.

Vremea însorită și temperatura de 12 grade au creionat o zi frumoasă de iarnă, spre bucuria celor 122 de sportivi, veniți din 12 cluburi din cinci județe.

Copiii au fost vedetele în jurul lui Moș Nicolae / Foto: monitorulcj.ro



Număr record de prezență la copiii cu vârsta între 10-14 ani



Îmbucurător a fost participarea unui număr mare de copii: 48 la categoria 10-14 ani, din care 22 „învățăcei” din clubul în formare Watch Out, rezultatele lor tot mai vizibile la competiții, datorită eficacității programului de inițiere în orientare propus de câțiva orientariști cu suflet mare.



32 de orientariști clujeni pe podiumul câștigătorilor premiate în frunte cu Moș Nicolae



Evenimentul s-a încheiat cu o festivitate de premiere, Moșului acordându-se o atenție sporită printre pachetele de dulciuri, medalii și diplome înmânate ca și premii chiar de personajul îndrăgit.



Moșu' a fost cel care a deshis gala de premiere / Foto: monitorulcj.ro

Sportivii clujeni care au urcat pe cele mai înalte trepte ale podiumului (M = masculin, F = feminin, cifra de lângă literă înseamnă categoria de vârstă):



M10: Böjte Péter – Watch Out (Locul I), Molnár Hunor - Watch Out (Locul II), Marian Răzvan - Watch Out (Locul III)

M12: Laping Péter - C.S. -TranSilva Cluj (Locul I), Szöcs Norbert - TranSilva Cluj (Locul II), Zsigmond György – C.S. Compass Cluj (Locul III)

M14: Simon Vince Sámuel - C.S. TranSilva Cluj (Locul I), Bőjte Ágoston – C.S. TranSilva Cluj (Locul II), Langviser Péter – Watch Out (Locul III)

Cei mai mici învingători pe podium, la categoria F10 și M10 / Foto: monitorulcj.ro

Locul 1 la categoria M14, pentru sportivul clujean de doar 11 ani / Foto: monitorulcj.ro

M16: Simon Benjámin - C.S. TranSilva Cluj (Locul I)

M20-21: Vigh Loránd – C.S. TranSilva Cluj (Locul II), Vörös Ádám - C.S. TranSilva Cluj (Locul III)

M40: Szöcs Attila - C.S. TranSilva Cluj (Locul I), Vörös Alpár - TranSilva Cluj (Locul II)

M45: Tőkés Árpád - C.S. TranSilva Cluj (Locul II), Tonk Sándor - Watch Out (Locul III)

M50: Kiss Attila - C.S. Compass Cluj (Locul I)

M70-75: Kornreich Tibor – C.S.O. Dudu Florești (Locul II), Enyedi Andrei - C.S. TranSilva Cluj (Locul II)



Medaliații categoriei M20-21 și F20-21, o familie ocupanții locului 1 / Foto: monitorulcj.ro





Un loc ocupat pe fiecare treaptă a podiumului de concurenții clujeni, la categoria M40 și F40 / Foto: monitorulcj.ro

Medaliații categoriei M70-75, pe primele două trepte au urcat sportivii clujeni / Foto: monitorulcj.ro

F10: Bőjte Zsuzsa - Watch Out (Locul I), Békési Panna - Watch Out (Locul II), Kiss Szile - Watch Out (Locul II)

F12: Pálfy Eszter - C.S. TranSilva Cluj (Locul I), Balázs Zsófia - C.S. TranSilva Cluj (Locul II)

F14: Zsigmond Fanni - C.S. Compass Cluj (Locul III)

F18: Zsigmond Sára - C.S. Compass Cluj (Locul I)

F20-21: Bogya Yana - C.S. TranSilva Cluj (Locul I)

F45: Kerekes Kinga – C.S. Compass Cluj (Locul I), Sárközi Zsuzsa - C.S. TranSilva Cluj )Locul II)



Câștigătoarea locului 2, la categoria F45 / Foto: monitorulcj.ro

OPEN: Seres Gergely – Individual (Locul I)

OPEN TEHNIC: Cioban Paul - C.S.O. Dudu Florești (Locul I), Iegh Alexandra – Individual (Locul II)

Pe podium sportivii de la categoriile Open M și F și Open Tehnic M și F / Foto: monitorulcj.ro

Traseul proiectat pe hartă de organizatori, pentru categoriile M12 și F12

„Cupa Moșului - editia 2022” încheie maratonul competițiilor de orientare în alergare. Pentru orientariștii clujeni urmează o vacanță prelungită, întrecerile se vor relua în 2023, în diverse locații din îmrejurimile „orașului comoră”, cuprinse în Calendarul Federației Române de Orientare.



Concurenții care au reușit să urce pe treptele podiumului de premiere, dar și rezultatele obținute de sportivii de la aceasta intrecere le puteți vedea pe site-ul www.orienteering.ro.

