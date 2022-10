U-BT Cluj a pierdut meciul cu Dinamo București din Cupa României. Silvășan: „Șansele la calificarea în Final 8 au scăzut”

U-Banca Transilvania a cedat confruntarea cu Dinamo București din cadrul turneului inaugural al Cupei României. Meciul desfășurat pe terenul câinilor s-a încheiat la scorul de 69-67.

U-Banca Transilvania a cedat confruntarea cu Dinamo București din cadrul turneului inaugural al Cupei României/ Foto: U-BT Cluj-Napoca/Facebook

Luând în calcul regulile impuse în Cupa României, Mihai Silvășan i-a trimis pe teren din primul minut pe David Lăpuște, Victor Sanders, Patrick Richard, Stefan Birčević și Emanuel Cățe.

Birčević a tras primul semnal de alarmă pentru dinamoviști, prin două coșuri de la mare distanță. Ulterior, U-BT Cluj reușit o fază superbă care a pornit de la intercepția lui David Lăpuște. Mingea a ajuns la Taylor, iar americanul l-a servit spectaculos pe Meindl, 13-14. La rândul său, Patrick Richard a scuturat plasa, distanțând U-BT Cluj la cinci lungimi de Dinamo București, 17-23. Situația s-a menținut echilibrată până la pauză, când tabela indica 34-36.

Alb-negrii au revenit de la cabine motivați să crească diferența înregistrată. Ardelenii au combinat eficient în atac și Meindl a izbutit o triplă, 36-44. Același jucător a desprins U-BT la 10 puncte, forțându-l pe antrenorul lui Dinamo să ceară time-out. Din nefericire, jocul ardelenilor a scăzut din intensitate. Bucureștenii au profitat imediat de faptul că jucătorii de la U-BT Cluj au pierdut multe posesii. Moldoveanu și compania au pus umărul la un parțial de 10-0 și au preluat conducerea. Finalul a fost unul incendiar, în care Dinamo s-a descurcat mai bine și a obținut victoria.

U-Banca Transilvania trebuie să câștige încleștarea de duminică împotriva Stelei, pentru a continua să aibă șanse la calificarea în Final 8-ul Cupei României. Fluierul de start se va da, duminică, la ora 19:00.

„Am pierdut, îi felicit pe adversari pentru victorie. Evident că nu am jucat ceea ce ne-am propus, mai ales pe partea de atac. Am avut 22 de mingi pierdute. E foarte greu să câștigi în asemenea condiții, chiar dacă apărarea noastră a fost destul de bună în mare parte a meciului. Din păcate, nu am reușit să fructificăm apărarea cu puncte ușoare pe tranziție. Șansele noastre la calificarea în Final 8 au scăzut destul de mult. Mai avem un meci mâine pe care trebuie să fim pregătiți să îl câștigăm. Apoi vom aștepta restul rezultatelor. Din nefericire, nu mai suntem la mâna noastră”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj.

