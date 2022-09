Eugen Neagoe, despre meciul cu CS Mioveni: „Mă interesează mai puțin adversarul”

Pentru FC Universitatea Cluj urmează o serie de două meciuri importante, împotriva celor de la CS Mioveni și Chindia Târgoviște, două formații care se alfă în aceeași zonă a clasamentului. Luni, de la ora 18:00, „studenții” vor evolua în deplasare pe Stadionul „Orășenesc” din Mioveni.

Ambele echipe au avut pe banca tehnică antrenori noi începând cu etapa a șaptea din Superligă. Cu Eugen Neagoe pe bancă, „U” a obținut două puncte cu FC Voluntari (0-0) și FC U Craiova 1948 (1-1) și a pierdut în Giulești cu Rapid (1-0).

De partea cealalăt, Flavius Stoican a adus prima victorie a „galben-verzilor” în partida de la Sfântu Gheorghe cu Sepsi, unde CS Mioveni s-a impus cu 1-0. În precedentele două partide, piteștenii au remizat cu UTA Arad (1-1) și Petrolul Ploiești (0-0). În acest moment, CS Mioveni se află pe locul al 14-lea în Superligă, cu șase puncte, cu două mai multe față de echipa noastră.

Ambele echipe au marcat cinci goluri până acum, însă „U” stă mai bine la capitolul apărare, primind 11 goluri, față de 13 câte sunt în dreptul celor de la CS Mioveni.

Istoria întâlnirilor directe

Primul meci direct dintre „U” și CS Mioveni a avut loc pe 4 noiembrie 2006 în liga secundă. Echipa noastră se impunea cu 3-1 în deplasare.

Până în prezent s-au jucat 16 partide între cele două formații. „Studenții” s-au impus în șase partide, în timp alte șase partide s-au încheiat la egalitate, iar gazdele de luni au avut câștig de cauză în patru partide.

Ultima întâlnire directă a avut loc pe data de 26 octombrie 2020. Atunci, „U” reușea să se impună cu 1-0 pe Stadionul „Orășenesc” din Mioveni. Alex Negrean înscria unicul gol al partidei cu o super execuție.

Eugen Neagoe și Florin Ilie despre meciul cu CS Mioveni

Antrenorul Eugen Neagoe a vorbit despre partida de luni:

„Dacă ne uităm la clasament, sigur, este o echipă care practic este în luptă directă cu noi pentru realizarea obiectivelor și aici mă refer la obiectivul nostru și la cel al echipei din Mioveni. Mă interesează mai puțin de adversar, mă interesează foarte mult de noi, de echipa noastră. Fiind un joc cu o echipă aproape de noi în clasament, devine și mai important jocul. De asta le-am cerut băieților concentrare, o atitudine foarte bună pe care ne-o dorim în fiecare zi și într-adevăr jucătorii au răspuns bine la tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă de când sunt eu aici. Din păcate, știți că este istorie ce s-a întâmplat, cele trei jocuri de când suntem împreună.

Nu vreau să tot pedalăm pe jocul pe care l-am făcut, că a fost un joc bun și poate nu am avut nici șansă sau norocul nu a fost de partea noastră să avem mai multe puncte, pentru că și eu cred că trebuia să avem mai multe puncte, dar asta este realitatea. Trebuie să privim în față jocurile care ne așteaptă și sunt jocuri foarte importante și vor fi foarte, foarte grele chiar dacă vom juca cu echipele care sunt în apropierea noastră în clasament. Orice echipă poate câștiga împotriva oricăreia.

CS Mioveni este o echipă solidă și au un joc foarte bine pus la punct. Joacă de ceva timp împreună. În ultima perioadă și cu venirea lui Stoican funcționează destul de bine. Jucătorii trebuie să fie și mental pregătiți foarte bine pentru a reveni la Cluj cu toate cele trei puncte. Nu va fi ușor, dar vom face tot ce depinde de noi pentru a câștiga acest joc”.

Meciul a fost prefațat și de fundașul Florin Ilie:

„Ne așteaptă o deplasare destul de grea la Mioveni. Întâlnim o echipă bună, care și-a schimbat antrenorul și vine după un rezultat pozitiv la Sepsi. Am avut o săptămână la dispoziție să pregătim acest joc. Din punctul meu de vedere, ne-am prezentat foarte bine și mergem concentrați pentru a veni cu toate punctele de la Mioveni. Suntem obligați să facem treaba asta”.

Tehnicianul Universității a vorbit și despre ultimele mutări din lotul echipei:

„Sunt jucători pe care ni i-am dorit, pe care ni i-am permis. Oamenii din conducerea clubului au făcut eforturi considerabile. Au înțeles foarte rapid că avem nevoie de câteva schimbări, de întăriri. Îmi pare rău că a trebuit să ne despărțim de câțiva băieți, le-am mulțumit, am discutat cu băieții. Știu că nu este ușor, am mai trecut prin astfel de momente, decizii pe care trebuie să le luăm. Ei sunt jucători profesioniști și sper să joace acolo unde vor merge. Singurul jucător la care nu am renunțat eu a fost Paul Pîrvulescu. El a venit și am avut o discuție cu el, că ar vrea să meargă în altă parte și l-am înțeles. Nu cred că puteam să ținem un jucător care își dorea să meargă în altă parte. Eu i-am mulțumit pentru tot ce a făcut la «U» Cluj și i-am dorit succes în carieră și să ne revedem cu drag. Jucătorii pe care i-am adus au fost doriți și mă refer la Plamen Iliev, un portar cu experiență, pe Horșia, un jucător tânăr, sub 21 de ani pentru că ne-am dorit să ne acoperim, să nu avem probleme cu jucătorii sub 21 de ani. Lorand Fulop, pe care îl cunosc foarte bine, a avut perioade bune în România și sper să revină cât mai rapid la acel nivel. Prin plecarea lui Baravykas și trebuia să aducem un jucător de bandă dreaptă și l-am adus pe Vlădoiu, un jucător care a evoluat la echipa națională de tineret.

În ultimul rând, Thiam pe care ni l-am dorit, știu că a mai fost ofertat și de alte echipe din România. Nu este în acest moment pus la punct cu pregătirea, dar în cel mai scurt timp îl vom avea și pe el apt din toate punctele de vedere și sper cât mai rapid să se integreze în lotul nostru. Ceilalți care au venit vor face parte din lot pentru meciul de la Mioveni.

Am discutat cu oamenii din conducere și fac eforturi așa cum au făcut și până acum. Vrem să mai aducem un atacant și încă un jucător pe care sper să îl prezentăm în două, trei zile”.

Legat de accidentarea lui Dragoș Tescan, acesta a declarat:

„El a avut o accidentare mai veche, știți din acea partidă contra FCSB-ului. Poate am greșit și eu, cu toate că el era puțin dezamăgit că nu l-am luat în deplasările de la Voluntari și de la Rapid. A făcut atunci un program separat pentru a reveni mai puternic. Am avut discuții cu el și era dezamăgit, dar cred că nu trebuia să îl bag contra Craiovei și trebuia să îl las în continuare să își facă programul pe care îl stabilisem. Am crezut în el și cred în el în continuare. Sper să se refacă cât mai rapid și să revină în echipă. Este un jucător pe care mă bazez".

Eugen Neagoe a vorbit și despre celelalte absențe din lot:

„Mai sunt doi jucători, Pițian care va lipsi la acest joc și Romeo care are o problemă minoră. Sper ca la jocul următor cu Chindia să fie apt. Pițian nu cred că va face parte din lot nici la acel joc.”

