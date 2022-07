Dan Petrescu, după CFR Cluj - Sepsi OSK 1-2: „Ne-am bătut singuri”. Gestul care i-a bulversat pe „feroviari”

CFR Cluj a pierdut sâmbătă seară finala cu Sepsi Sf. Gheorghe din Supercupa României, scor 2-1. Antrenorul Dan Petrescu a criticat greșelile formației din Gruia care au oferit șansa adversarei de a marca două goluri.

Dan Petrescu, după CFR Cluj - Sepsi OSK 1-2: „Ne-am bătut singuri”. FOTO: Captură video

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, sâmbătă seara, după înfrângerea cu Sepsi OSK, scor 2-1, în Supercupa României, că formaţia sa s-a bătut singură, făcând referire la greşelile în urma cărora adversara a marcat cele două goluri.

„Înainte de meci am spus că finalele nu se joacă, ci se câştigă. Noi am jucat mai bine, dar am pierdut. Ne-am bătut singuri astăzi practic. În prima repriză am jucat excelent, am controlat-o şi trebuia să fie 2 sau 3-0. Iar la ultima fază a reprizei am luat gol, lucru care i-a afectat foarte mult pe jucători.

A fost o greşeală colectivă. În repriza a doua nu au fost ocazii mari, meciul se îndrepta spre loviturile de departajare, dar am avut un corner în care mingea nu a ajuns în careul lor... şi a ajuns în plasa noastră. Deci ne-am bătut singuri. Felicitări însă celor de la Sepsi şi lui Bergodi. M-am edificat asupra jucătorilor mei, cei care au intrat nu au jucat rău. Mie mi-a plăcut ce am văzut azi. Toată lumea şi-a dorit, însă două greşeli au făcut ca noi să pierdem. Nu cred că luam gol dacă repriza a doua o începeam de la 1-0”, a spus Petrescu la postul Digisport.

Tehnicianul susţine că partida retur cu Piunik Erevan de miercuri seara, din turului întâi preliminar al Ligii Campionilor, este una foarte importantă pentru clubul CFR Cluj.

„Din punct de vedere financiar, meciul următor este vital pentru club şi pentru noi. Va fi un meci foarte greu, mai ales că venim după o înfrângere. Iar la CFR când pierzi un meci mereu e presiune. Să vedem dacă jucătorii vor reuşi să treacă peste ea pentru că va fi un meci extraordinar de greu, chiar dacă lumea crede că va fi unul uşor”, a explicat Dan Petrescu.

Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a câştigat pentru prima oară în istoria sa Supercupa României, după ce a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-1), sâmbătă seara, pe Arena Francisc Neuman din Arad. Sepsi OSK, club înfiinţat în 2011, a reuşit să câştige al doilea său trofeu în acest an după Cupa României.

