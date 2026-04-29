Fostul șef ARR, „regele cutiilor de pantofi”, rămâne în arest. Tribunalul Cluj i-a prelungit mandatul!

Fostul șef al ARR, Cristian Anton, rămâne în arest preventiv după ce Tribunalul Cluj a admis cererea procurorilor DNA de prelungire a măsurii.

| Foto: monitorulcj.ro

Magistrații de la Tribunalul Cluj au decis prelungirea cu 30 de zile a arestului preventiv în cazul lui Cristian Anton, cercetat pentru fapte de corupție și constituirea unui grup infracțional organizat.

Instanța a admis propunerea DNA și a dispus prelungirea arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 1 mai și până în 30 mai 2026, inclusiv. Cristian Anton este cercetat pentru mai multe infracțiuni grave, printre care luare de mită în formă continuată, folosirea de informații nedestinate publicității și constituirea unui grup infracțional organizat.

Judecătorii au respins, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpat prin avocat, prin care acesta solicita revocarea măsurii sau înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu ori control judiciar.

Acuzații similare și pentru un al doilea inculpat

În același dosar, instanța a dispus prelungirea arestului preventiv și pentru un al doilea inculpat, identificat cu inițialele R.B.-A. Acesta este cercetat pentru dare de mită în formă continuată, trafic de influență și constituirea unui grup infracțional organizat.

Și în acest caz, magistrații au respins solicitarea de înlocuire a măsurii preventive cu o măsură mai ușoară.

Decizia nu este definitivă

Hotărârea Tribunalului Cluj nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicarea minutei. Decizia a fost pronunțată în data de 28 aprilie 2026, prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei.

