Patru fermieri din Cluj au fost trimiși în judecată, după ce au folosit diplome false pentru obținerea de fonduri UE în valoare de 115.000 de euro

Patru fermieri din județul Cluj au fost trimiși în judecată de Parchetul European, fiind acuzați că au încercat să obțină ilegal fonduri europene destinate tinerilor fermieri.

Prejudiciul estimat ajunge la 115.000 de euro, din care aproximativ 45.000 de euro ar fi fost deja încasați, potrivit anchetatorilor. Dosarul a fost trimis la Tribunalul Cluj.

Documente false pentru obținerea finanțărilor

Conform procurorilor europeni, cei patru ar fi depus documente false la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, instituția care gestionează fondurile europene în agricultură. Scopul era obținerea de finanțări prin programul destinat tinerilor fermieri.

Pentru a îndeplini condițiile de eligibilitate, aceștia trebuiau să demonstreze că dețin calificări în domeniul agricol, în special în creșterea animalelor. Ancheta a arătat însă că diplomele depuse ar fi fost falsificate.

Consultanți implicați și bunuri puse sub sechestru

Procurorii susțin că inculpații ar fi fost sprijiniți de alte două persoane care ofereau consultanță pentru accesarea fondurilor europene și care ar fi emis certificate false de calificare profesională.

Cei doi consultanți au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției, depuse la instanță în martie 2026. Pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii, fiind confiscate o casă și mai multe terenuri, în valoare de aproximativ 170.000 de euro.

Parchetul European este instituția responsabilă de investigarea fraudelor care afectează bugetul Uniunii Europene.

CITEȘTE ȘI: