Amenzi de până la 5.000 de lei pentru românii care stau la curte. Primăriile au început controalele!

Verificări în desfășurare la nivel local pentru întreținerea fațadelor și a curților, proprietarii riscând amenzi dacă nu respectă obligațiile legale.

Primăriile din mai multe orașe din România au demarat verificări privind starea clădirilor, iar proprietarii de case pot fi sancționați cu amenzi dacă nu își întrețin locuințele și curțile. Controalele vizează în special fațadele, gardurile și curățenia din jurul proprietăților, în baza prevederilor legale în vigoare, conform stiripesurse.ro.

Potrivit prevederilor din Legea 422/2001, românii care locuiesc la curte pot primi sancțiuni de până la 5.000 de lei dacă nu își întrețin corespunzător imobilele. Aceștia sunt obligați să repare tencuiala deteriorată, să vopsească gardurile și să mențină curățenia în jurul proprietății.

Controalele sunt mai stricte în zonele centrale și în perimetrele istorice, unde aspectul clădirilor influențează imaginea urbană. În unele cazuri, proprietarii primesc inițial avertismente și termene clare pentru remedierea problemelor, însă dacă nu se conformează, pot fi sancționați în mod repetat. Mai mult, legea permite autorităților locale să majoreze impozitul pe clădire cu până la 500% pentru imobilele considerate neîngrijite, până la remedierea situației.

Reguli stricte și pentru construcțiile din curte

Autoritățile atrag atenția și asupra construcțiilor ridicate în curte, în special a garajelor. Chiar dacă mulți proprietari consideră că pot construi fără aprobări, în realitate acestea intră sub incidența Legea 50/1991. Dacă un garaj este realizat din materiale precum beton, cărămidă sau BCA, are fundație și este fixat definitiv, atunci este considerat construcție permanentă și necesită autorizație de construire.

În lipsa documentelor legale, precum certificatul de urbanism, proiectul tehnic și autorizația emisă de primărie, construcția poate fi declarată ilegală și sancționată conform legii. Autoritățile spun că aceste măsuri urmăresc atât menținerea unui aspect urban civilizat, cât și respectarea normelor legale privind construcțiile și siguranța clădirilor.

CITEȘTE ȘI: