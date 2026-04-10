40.000 de euro arși într-o singură noapte pentru salvarea unei livezi din Cluj. Mii de lumânări antiîngheț aprinse printre cireși.

O fermă din județul Cluj a fost nevoită să cheltuiască aproximativ 40.000 de euro într-o singură noapte pentru a-și salva livada de cireși de înghețul târziu de primăvară.

Mii de lumânări antiîngheț aprinse în livada de cireși pentru protejarea recoltei de înghețul târziu | Foto: Facebook Ferma Steluța

Reprezentanții Ferma Steluța au anunțat că, în noaptea în care temperaturile au coborât sub zero grade, au aprins nu mai puțin de 4.000 de lumânări antiîngheț printre rândurile de pomi pentru a proteja florile de cireș, aflate într-o etapă critică de dezvoltare.

Potrivit fermei, aproximativ 20 de angajați au lucrat întreaga noapte în livadă, aprinzând și supraveghind lumânările până la răsărit. „Azi noapte am dat foc la 40.000 de euro. Nu e o exagerare. E realitatea unei nopți de primăvară în care temperaturile au scăzut sub zero și livada noastră de cireși era la un pas să fie distrusă de înghețul târziu”, au transmis reprezentanții fermei. Aceștia explică faptul că o singură noapte de ger poate compromite întreaga producție anuală, iar măsurile de protecție sunt extrem de costisitoare, dar necesare pentru salvarea recoltei.

„Poate v-ați întrebat de ce cireșele sunt scumpe”

Fermierii spun că în spatele prețului ridicat al cireșelor se află investiții uriașe, riscuri majore și muncă intensă, invizibilă pentru consumatori. „Poate v-ați întrebat vreodată de ce cireșele sunt scumpe. Pentru că o singură noapte de ger ne poate lua recolta unui an întreg. Pentru că, uneori, ca să salvezi o livadă, trebuie să arzi la propriu zeci de mii de euro într-o singură noapte”, au mai transmis aceștia.

Mii de lumânări antiîngheț au fost aprinse în livada de cireși pentru a proteja recolta de temperaturile negative din timpul nopții | Foto: Facebook Ferma Steluța

Agricultura, la mâna vremii

Înghețurile târzii din această primăvară au afectat mai multe zone agricole din țară, iar pomicultorii avertizează că fenomenele meteorologice extreme devin tot mai frecvente și mai greu de gestionat. Pentru producătorii locali, astfel de episoade pot însemna diferența dintre profit și pierderi masive într-un singur sezon.

