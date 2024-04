Date demografice îngrijorătoare în județul Cluj. Natalitatea este în scădere.

În luna februarie 2024 numărul naşterilor înregistrate în judeţul Cluj a scăzut faţă de luna ianuarie 2024, precum și față de luna februarie 2023.

Date demografice îngrijorătoare în județul Cluj. Natalitatea este în scădere. Sursă foto: Pixabay.com

În luna februarie 2024 numărul naşterilor înregistrate în judeţul Cluj a scăzut faţă de luna ianuarie 2024, precum și față de luna februarie 2023. Totodată, numărul deceselor a fost mai mic față de luna ianuarie 2024, și mai mare față de luna februarie 2023, sporul natural fiind negativ în februarie 2024.

De altfel, în luna februarie 2024 s-a înregistrat nașterea a 428 copii, cu 104 copii mai puțini decât în luna ianuarie 2024 și cu 18 copii în scădere față de luna februarie 2023, informează Direcția Județeană de Statistică Cluj.

Natalitate, mortalitate. Sursă foto: Direcția Județeană de Statistică Cluj

Numărul deceselor consemnate în luna februarie 2024 a fost de 769, cu 63 decese mai puține decât în luna ianuarie 2024 și cu 137 decese în plus față de februarie 2023. Sporul natural (diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor decedate, în perioada de referinţă) s-a menținut negativ (-341 persoane), numărul persoanelor decedate fiind de 1,8 ori mai mare decât cel al născuților vii. În luna februarie 2024 s-au înregistrat 4 decese la copiii cu vârstă sub 1 an.

CITEȘTE ȘI:

Evoluția numărului de născuți-vii și decedați, în județul Cluj, în perioada ianuarie 2023-februarie 2024. Sursă foto: Direcția Județeană de Statistică Cluj

Totodată, în luna februarie 2024, numărul căsătoriilor a crescut faţă de luna ianuarie 2024, și s-a diminuat față de luna februarie 2023. Și numărul divorțurilor a crescut față de luna anterioară, precum și față de luna februarie 2023.

În luna februarie 2024, la oficiile de stare civilă din judeţul Cluj s-au înregistrat 148 căsătorii, în creștere cu 42 căsătorii față de luna ianuarie 2024 şi cu 9 căsătorii mai puține decât în februarie 2023. Numărul divorţurilor a fost de 50 în luna februarie 2024, mai multe cu 22 decât în luna ianuarie 2024 și cu 7 divorțuri în plus față de luna februarie 2023.

Evoluția numărului de căsătorii și divorțuri, în județul Cluj, în perioada ianuarie 2023-februarie 2024. Sursă foto: Direcția Județeană de Statistică Cluj

CITEȘTE ȘI: