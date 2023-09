România continuă să înregistreze un spor natural negativ. Numărul căsătoriilor este în scădere

Sporul natural al populaţiei României a fost negativ, în luna iulie a acestui an, cu 4.659 de persoane, în timp ce numărul căsătoriilor s-a diminuat cu 2.114 faţă de perioada similară din anului precedent.

Numărul căsătoriilor a fost în scădere cu 2.114, de la an la an/ Foto: pixabay.com

Potrivit sursei citate, în iulie 2023 comparativ cu luna iulie 2022, numărul născuţilor-vii înregistrat a fost cu 982 mai mic, iar numărul persoanelor care au decedat a scăzut cu 2.026. După primele trei cauze principale de deces, s-au înregistrat cu 1.333 mai puţine astfel de evenimente determinate de boli ale aparatului circulator, în timp ce cu 68 mai puţine decese au avut drept cauză principală tumorile şi 433 mai puţine decese provocate de boli ale aparatului respirator.

Sporul natural a fost negativ atât în luna iulie 2023 (4.659 de persoane), cât şi în luna iulie 2022 (5.703 de persoane).

În context, numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu patru mai mic, în luna iulie a acestui an decât cel înregistrat în luna iulie 2022.

Datele INS arată că, în mediul urban, s-a consemnat decesul a 9.564 de persoane (4.930 de bărbaţi şi 4.634 de femei), iar în mediul rural decesul a 9.382 de persoane (4.974 de bărbaţi şi 4.408 de femei). Faţă de aceeaşi lună din anul 2022, numărul persoanelor care au decedat a scăzut cu 1.048 (607 bărbaţi şi 441 femei), în mediul urban, respectiv cu 978 (428 de bărbaţi şi 550 de femei), în mediul rural.

Totodată, numărul căsătoriilor a fost în scădere cu 2.114, de la an la an, iar prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială, în luna iulie 2023, s-au pronunţat cu zece divorţuri mai puţine decât în luna iulie din anul anterior.

