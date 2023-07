Emil Boc, șocat de azilele groazei: „Ne-a dezamăgit pe toți imaginile cu acea dezumanizare pe care ființa umană poate să o producă”

Primarul Clujului Emil Boc a recunoscut că imaginile din „azilele groazei” reflectă abrutizarea aproape neverosimilă a ființei umane. „Uneori nu-ți trece prin minte că ființa umană e capabilă de asemenea gesturi”, a reacționat edilul.

Emil Boc, despre azilele groazei/În imagine: Primarul Clujului, în vizită la Centrul de îngrijire și asistență pentru vârstnici Cluj-Napoca/Foto: Emil Boc Facebook.com

Marți, administrația locală a anunțat semnarea contractului de proiectare și execuție pentru realizarea centrului de îngrijire pentru vârstnici, de pe Calea Baciului, în valoare de 7 mil. euro, fonduri asigurate din bugetul local.

În deschiderea ședinței de Consiliu Local de miercuri, Emil Boc a declarat că autoritățile publice locale trebuie să fie mai deschise în privința serviciilor sociale oferite persoanelor vârstnice, în nevoie sau cu grad de handicap.

Potrivit acestuia, în Cluj persoanele în nevoie beneficiază nu doar de condiții decente, ci și de o atenție sporită din partea personalului specializat.

Boc a recunoscut că imaginile din căminele dedicate vârstnicilor, din Voluntari, l-au lăsat fără cuvinte.

„Avem nevoie în continuare de atenție sporită pentru părinții și bunicii noștri.

Mai ales în contextul discuțiilor de astăzi, din spațiul public românesc, este nevoie ca autoritățile locale să asigure condiții de calitate.

Mă bucur că, din câte am văzut, când am fost plecat pe diverse structuri de asistență socială, mă refer la căminul de bătrâni din Mărăști, care este în subordinea Consiliului Județean Cluj, dar în fiecare an treceam pe acolo cel puțin de Paști și Crăciun… Am observat condiții de calitate, oamenii aveau grijă de oamenii care erau în nevoie.

La fel, la centrele noastre de adăpost pentru persoanele fără casă, periodic am trecut pe acolo și am văzut nu numai oameni sufletiști, ci și servicii de calitate, oferind un pat, o masă, igienă, un acoperiș deasupra capului. E vorba de grija de ființa umană.

Ne-a dezamăgit pe toți aceste imagini cu acea dezumanizare pe care ființa umană poate să o producă. Uneori nu-ți trece prin minte că ființa umană e capabilă de asemenea gesturi”, a declarat, miercuri, primarul Clujului Emil Boc.

În Cluj, Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei colaborează cu o serie de asociații pentru a asigura condiții decente de îngrijire pentru persoanele în nevoie, potrivit asigurărilor oferite de reprezentanții administrației locale.

După ce zeci de bătrâni au fost găsiţi în condiţii inumane în azile din Voluntari, autoritățile din Cluj au efectuat o serie de controale, în urma cărora mai multe centre sociale au fost amendate. Valoarea totată a sancțiunilor este de 320.000 de lei.

Patru centre de servicii sociale din Cluj, dedicate vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități, ar urma să fie modernizate cu fonduri europene.

Președintele Klaus Iohannis a reacționat, marți, pe tema azilelor groazei. Potrivit șefului statului, nu se știe cine se face „vinovat politic”, dar cazul reprezintă o „rușine națională”.

