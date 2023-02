Șofer de la CTP Cluj, gest de milioane pentru o domnișoară nevăzătoare: „Am rămas impresionată!”

Un șofer CTP din Cluj-Napoca a făcut un gest nobil care i-a impresionat pe călători. O clujeancă a povestit cum bărbatul a ajutat o domnișoară nevăzătoare.

Șofer pe linia 25, gest nobil pentru un nevăzător / Foto: Facebook - LoreNa Anca

În ziua de astăzi, călătorii pățesc de multe ori să se li se închidă ușa în nas la autobuz sau să se afle într-un autobuz condus agresiv. Ei bine, de această dată, o clujeancă a relatat și o experiență pozitivă.

Un șofer al Companiei de Transport Public (CTP) din Cluj-Napoca a făcut o faptă de milioane pentru o tânără nevăzătoare, aflată în stația de autobuz.

„Faptele bune nu se țin ascunse. (...) Am luat nr 25 din capăt de la Bucium. Toate bune și frumoase... am prins și loc bun. Ajungem în Mărăști, în stația de la OMV. Avem în față un alt troleu, așa că 25-ul în care eram, oprește mai în spate. Lumea urcă/coboară și înaintăm. Am înaintat la începutul stației, troleul oprește, șoferul se ridică de pe scaun și merge la ușa cabinei.

Mă gândeam că poate merge la ceva chioșc (da... am mai pățit când în drumul unei curse, șoferul mai rezolvă una alta). Se deschide ușa și șoferul strigă: «25-ul». O doamnă/domnișoară răspunde «Mulțumesc. Nu e bun!». Moment în care mă uit pe geam și zăresc o doamnă/domnișoară nevăzătoare. Wow. Am rămas impresionată de gestul acestui șofer. El a văzut din timp că în stație era o persoană cu nevoi speciale și a oprit să o anunțe numărul troleului.

Jos pălăria (…) E vorba de șoferul de la ora 14:35, de pe acest troleu. RESPECT!”, a relatat clujeanca.

Întâmplarea a avut loc în cursul zilei de miercuri, 15 februarie, în jurul orei 14:35.

