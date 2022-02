Solidaritate. Medicii clujeni oferă servicii GRATUITE refugiaților ucraineni: „Ne vom strădui ca șederea lor să fie ca un sejur”

Mai mulți medici din Cluj cu suflet mare oferă gratuit consultații și asistență medicală refugiațiilor din Ucraina care se află pe raza județului nostru.

Solidaritate. Medicii clujeni oferă servicii GRATUITE refugiaților ucraineni: „Ne vom strădui ca șederea lor să fie ca un sejur”

Refugiații ucrainieni care se află pe raza județului Cluj pot să apeleze la servicii medicale gratuite oferite de medici din diverse specializări.

Între aceștia, se numără și dr. Daniela Pintican care vrea să ajute ucrainencele însărcinate sau cu probleme ginecologice care au ajuns la Cluj:

„Dacă cunoașteți gravide sau femei cu probleme ginecologice între refugiați îmi fac un program special pentru a le asigura consultații/ecografii gratuit. Cu drag, din inimă! Dr. Daniela Pintican, medic specialist obstetrică-ginecologie Cluj-Napoca”, a anunțat medicul pe pagina sa de Instagram.

Consultații de pediatrie și la medici de familie

Asociația Medicilor de Familie Cluj a anunțat că refugiații pot primi consultații gratuite și cum pot fi contactați medicii:

Datele de contact pentru Asociația Medicilor de Familie Cluj sunt următoarele:

Emiliana Costiug - 0722829747

Aida Puia - 0744228108

Laura Puia - 0744592978

Sorina Pop - 0722625399

Claudia Pirsan - 0745537736

În același timp, dr. Monica Burlacu oferă copiilor refugiați consultații gratuite:

„De ce trebuie să sufere atâtea suflete nevinovate pentru niște ambiții? Am auzit că sunt familii de refugiați care vin spre Cluj. Nu am proprietăți imobiliare să le pot oferi un adăpost (deși mi-aș dori să am și să pot să îi ajut). Cinste mare celor care pot oferi cazare refugiaților în astfel de momente grele. Este frig afară, nu poți să dormi într-un cort. Eu m-am gândit să ofer copiilor refugiați consultații gratuite. Dacă îi cunoașteți și îi știți în zonă și sunt bolnavi, puteți să îi direcționați spre mine. Voi solicita documente de identitate, iar consultațiile se fac doar cu programare. Eu nu știu ucraineană, dar știu bine engleză. Doamne ajută!”, a anunțat medicul.

Servicii stomatologice gratuite pentru refugiați

Dr. Laura Ilian, medic stomatolog, îi roagă pe refugiații ucrainieni care se află în Cluj-Napoca și au urgențe stomatologice sau au nevoie de tratament stomatologic să o contacteze la numărul de telefon: 0040.740.53.90.74. Serviciile sunt oferite gratuit și personalul vorbește ucraineană, spune medicul.

Tot servicii stomatologice gratuite pentru urgențe sunt oferite și de Cabinetul Diacicov pentru refugiații din Cluj-Napoca și împrejurimi.

Aceștia pot contacta clinica la următoarele numere de telefon:

pentru limba română și engleză: 0723527007

pentru limba rusă: 0755765018

De asemenea, clinica Laurus Medical din Cluj-Napoca își anunţă disponibilitatea imediată şi fără costuri a serviciilor sale medicale diverse, non-urgenţă, pentru refugiaţii din Ucraina, în baza unui act de identitate.

Îngrijiri paliative și asistență medicală pentru refugiați

Preotul clujean Bogdan Chiorean a anunțat și el că Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, la care este manager, este alături de refugiații ucrainieni.

10 refugiați ucrainieni pot să beneficieze de condiții de cazare deosebite, masă și asistență medicală, toate gratuite:

„Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj Napoca, oferă dragoste pentru 10 refugiați ucraineni. Serviciile constau în: cazare în condiții deosebite, masă și asistență medicală de specialitate. Primim pe oricine, dar mai ales persoanele cu diverse patologii care necesită tratamente sub supraveghere specializată.”

Chiar dacă doar 10 refugiați pot fi cazați, centrul oferă îngrijiri medicale la domiciliu și pentru ceilalți ucrainieni din Cluj-Napoca și zonele limitrofe.

„De asemenea, prin serviciul de îngrijiri medicale la domiciliu, putem fi de folos oricărui cetățean ucrainean cazat în Cluj-Napoca și în zonele limitrofe. Putem oferi consultații medicale, tratamente perfuzabile și orice medicamente necesare pe perioada șederii în România. Nu în ultimul rând, oferim cetățenilor din Ucraina cazați în județul Cluj posibilitatea accesării servicilor stomatologice de urgență. În plus, unul dintre colegii noștri este vorbitor nativ de limbă ucraineană. În numele dragostei creștinești, toate serviciile vor fi gratuite și ne vom strădui ca șederea fraților noștri în România să fie ca un sejur!”, a spus Bogdan Chiorean.



