Record la PEDITEL: Peste 1 milion de copii, ajutați prin telemedicină. Clujul, în topul celor mai multe apeluri.

Record în asistența medicală pediatrică pentru comunități: PEDITEL a depășit 1 milion de apeluri la finalul anului 2025.

52 de medici au ajutat cu sfat medical pediatric gratuit peste 1 milion de copii din România în cei 12 ani de funcționare PEDITEL, serviciul național și internațional de asistență medicală pediatrică gratuită, o inițiativă comunitară a Fundației Părinți din România, evaluat constant cu nota 9,75 din 10 de către apelanți.

Numărul părinților care sună crește de la an la an. Doar în 2025, medicii au preluat 202.907 apeluri (cu 34,2% mai mult față de anul precedent), însumând peste 10 milioane de minute pentru sfaturi medicale pediatrice oferite gratuit oricărui părinte are o problemă alarmantă de sănătate a copiilor și nu știe cum să o gestioneze.

„Anul trecut, 74,1% dintre cazuri, părinții au primit sfaturi medicale aplicabile acasă, reducând semnificativ aglomerația din unitățile de primiri urgențe și solicitările către ambulanță. PEDITEL nu este doar un serviciu de consiliere – PEDITEL este un pilon real de sprijin pentru sistemul medical la nivel național. În 2025, ne-am asumat o misiune dificilă: reducerea timpilor de așteptare și scăderea solicitărilor nepreluate sub pragul de 3%. Chiar dacă presiunea a crescut constant, medicii au reușit să răspundă unui volum de apeluri fără precedent, confirmând că investiția în oameni, empatie și profesionalism salvează timp, resurse și, uneori, vieți”, a spus spune Cristina Grigore, co-fondator PEDITEL și director executiv al fundației.

Clujul, în topul celor mai multe apeluri

Top 5 județe de apelare 2025

București + Ilfov – 55.394 apeluri (27,3%) Cluj – 54.379 apeluri (26,8%) Prahova – 13.899 apeluri (6,85%) Iași –13.250 apeluri (6,53%) Constanța – 10.693 apeluri (5,27%)

PEDITEL este un serviciu public disponibil la nivel național, însă costurile sale de funcționare sunt susținute privat, de companii și de persoane fizice care consideră copiii o prioritate și înțeleg dificultățile părinților trăitori în România de a obține, rapid, eficient și profesionist, sfat medical pediatric.

Cum puteți dona?

Pentru funcționarea în 2026, PEDITEL are nevoie de 950.000 euro, iar programul poate fi susținut prin completarea formularului D177 de către companii și cu donații ale persoanelor fizice printr-un SMS lunar de 5 euro cu textul INFINIT la 8835 sau direct prin BT Pay din secțiunea „Susține un ONG”.

„Avem nevoie de oameni și companii care să creadă, alături de noi, că sănătatea copiilor nu este o opțiune, ci o responsabilitate comună. Fiecare parteneriat, fiecare donație, fiecare sprijin înseamnă un apel preluat, un copil ajutat, un părinte liniștit”, mai spune Cristina Grigore.

În 2025, funcționarea serviciului PEDITEL a fost posibilă datorită a 20 companii și a 6.000 donatori individuali.

Susținători principali: LIDL România, Banca Transilvania, OVB Allfinanz România, Signal Iduna, She Technology, Primaria Cluj-Napoca, Sonaca Aerospace, Areon Grup.

Fundația Părinți din România a fost înființată în anul 2005 ca un grup de inițiativă al părinților din Cluj, coagulați în jurul site-ului www.parinticlujeni.ro, cu scopul de a informa și a reprezenta clujenii cu copii, viitorii părinți, precum și pe toți cei interesați de problemele copiilor din județ. Din 2009, grupul de părinți clujeni s-a transformat în Fundația Părinți Clujeni, care în 2012 a devenit Fundația Părinți din România, fondatorul este antreprenorul clujean Cătălin Chiș, președinte al grupului de companii Suma Pozitivă.

Despre PEDITEL

Serviciul PEDITEL 0219010 este un program național și internațional de asistență medicală pediatrică gratuită, non-stop, pentru fiecare copil din România, oriunde s-ar afla în lume prin apelarea la numerele 02191010 număr scurt fără suprataxă, valabil în toate retelele fixe si mobile de telefonie din România, +40312272270 (național și internațional), 1791 (național Vodafone, Orange) și *1791(național Digi fix și mobil).

Serviciul a fost înființat de Fundația Părinți din România în 2014, iar în cei 12 ani de funcționare neîntreruptă, echipa medicală PEDITEL a ajutat cu sfaturi de intervenție rapidă, până la prezentarea copilului pentru un consult medical, 1.087.978 copii din România din peste 6.755 de orașe, sate, comune, cătune și peste 28 de țări ca. Marea Britanie, Spania, Franța, Belgia, Olanda, Luxemburg, Elvetia, Ungaria Croatia, Cehia, Africa de Sud, Australia, Canada, Danemarca, Norvegia, Germania Austria ș.a.m.d..

