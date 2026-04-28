Centrul Oncologic Amethyst Radiotherapy. Excelență în Diagnostic și Tratament | Servicii decontate prin CAS (P)

Grigore Daniel Risco – Tehnician de radiologie și imagistică Amethyst Cluj

Computerul Tomograf: Dincolo de mituri. Ce trebuie să știi despre „poza” care salvează vieți

În universul medical modern, Computerul Tomograf (CT) reprezintă una dintre cele mai importante unelte de diagnostic. Cu toate acestea, în jurul acestei tehnologii s-au țesut numeroase legende urbane care, de multe ori, îi fac pe pacienți să amâne investigații cruciale.

La Amethyst Radiotherapy, ne propunem să demontăm aceste temeri și să oferim acces la tehnologie de înaltă performanță. Este important de reținut că serviciile noastre de imagistică (CT și RMN) sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) și sunt disponibile nu doar pacienților oncologici, ci tuturor celor care doresc să își verifice starea de sănătate.

Mituri vs. Realitate

1. „Radiațiile de la CT sunt extrem de periculoase”

Realitatea: Este cel mai frecvent mit. Deși un CT utilizează raze X, dozele de radiații sunt atent monitorizate și optimizate prin protocoale moderne. Trăim într-un mediu cu radiații naturale constante; o scanare CT este doar o expunere controlată, necesară pentru un diagnostic precis.

2. „Substanța de contrast este toxică ”

Realitatea: Substanța de contrast este eliminată natural de rinichi. Înainte de investigație, solicităm analize de sânge (creatinină și uree) tocmai pentru a ne asigura că funcția renală este optimă. Pentru majoritatea pacienților, contrastul este un aliat care face vizibile detalii ce altfel ar rămâne ascunse.

De ce să alegi Amethyst Radiotherapy pentru investigația ta?

Deși numele nostru este legat de excelența în radioterapie, departamentul de imagistică deservește întreaga comunitate.

Accesibilitate: Prin contractul cu CAS, pacienții asigurați pot beneficia de investigații CT și RMN fără costuri directe.

Tehnologie de vârf: Echipamentele noastre oferă imagini de o claritate excepțională, esențiale pentru un diagnostic corect.

Echipă de experți: Rezultatele sunt interpretate de medici radiologi cu experiență vastă, obișnuiți cu cazuri de înaltă complexitate.

Prevenție: Încurajăm pacienții să nu aștepte apariția simptomelor severe. Un CT efectuat la timp poate schimba radical parcursul unui tratament.

Sănătatea nu trebuie să fie un mister. Indiferent dacă ai nevoie de o monitorizare periodică sau pur și simplu vrei să știi că ești bine, echipa Amethyst este aici să îți ofere claritate și siguranță.

Notă: Programările se pot face în baza biletului de trimitere de la medicul specialist, în limita fondurilor disponibile decontate de CAS. Protejează-ți viitorul prin prevenție!