Undă verde condiționată în Europa pentru introducerea unui tratament în lupta cu cancerul pediatric

Grupul farmaceutic francez Ipsen a primit o autorizare condiționată pentru introducerea pe piaţa din Uniunea Europeană a unui tratament utilizat pentru o formă rară de tumoare cerebrală la copii.

Grupul farmaceutic francez Ipsen a anunțat miercuri că a obținut o 'autorizație condiționată de introducere pe piață' în Uniunea Europeană pentru terapia sa Ojemda, utilizată pentru tratamentul unei forme rare de tumoare cerebrală la copii, informează AFP, citată de Agerpres.ro

„Comisia Europeană a acordat o autorizație condiționată de introducere pe piață pentru Ojemda (tovorafenib)”, tratament destinat pacienților cu vârsta de peste 6 luni, care suferă de un gliom pediatric cu evoluție lentă, în recidivă sau în progresie în pofida altor tratamente, conform unui comunicat.

Autorizația actuală este acordată pe baza unor date clinice promițătoare, dar încă incomplete.

Laboratorul va trebui să demonstreze în mod definitiv beneficiul clinic al tovorafenib prin studii suplimentare.

Acest laborator a achiziționat drepturile asupra tovorafenib în afara Statelor Unite în 2024, de la Day One Biopharmaceuticals.

„Prioritatea noastră este acum să garantăm accesul cât mai rapid posibil la acest tratament pentru copiii eligibili din toată Europa”, a declarat Ipsen, subliniind că „mai puțin de 10% din noile autorizații de medicamente din ultimii cinci ani au vizat boli pediatrice”.

În fiecare an, în Uniunea Europeană, peste 800 de copii sunt diagnosticați cu un gliom pediatric de grad scăzut, cu o mutație genetică (cea a genei BRAF).

Această tumoare cerebrală duce frecvent la deficiențe fizice și neurologice severe, în special la pierderea vederii, tulburări de vorbire și disfuncții motorii, care pot afecta în mod semnificativ parcursul școlar, autonomia și calitatea vieții pe termen lung, a explicat laboratorul.

Până în prezent, mulți copii afectați erau nevoiți să suporte operații complexe și tratamente de chimioterapie și radioterapie, notează sursa citată.

