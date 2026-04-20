DENT_KEEP, protocolul ce salvează dinții naturali, la Clinica Rotar Cluj-Napoca (P)

În Cluj-Napoca, stomatologia modernă găsește un echilibru între tradiție și inovație la Clinica Rotar. Aici, pacienții beneficiază de o abordare care pune accent pe soluții sustenabile, evitând intervențiile agresive inutile.

Tradiția și expertiza echipei

Clinica stomatologică funcționează multidisciplinar, cu o tradiție construită pe mai multe generații de specialiști. Sub coordonarea Prof. Dr. Horațiu Rotar și a Dr. Diana Rotar, o echipă de peste 50 de profesioniști acoperă 10 specializări ale stomatologiei moderne. Această structură interdisciplinară permite consulturi integrate, esențiale pentru protocoale complexe precum DENT_KEEP.

Ce este protocolul DENT_KEEP? Un protocol rafinat în ani de experiență

Am rafinat și monitorizat un protocol intern de lucru, bazat pe tehnici avansate, validate clinic și științific, denumindu-l DENT_KEEP. Acest protocol prioritizează păstrarea a cât mai multor dinți naturali, tratând implantările sau reconstrucțiile totale „All On X”/ Dinti in 24 de ore doar ca ultimă opțiune.



Fluxul structurat înregistrează o rată mare de succes. Performanța păstrării multor dinți naturali se datorează atât celor 10 specializări stomatologice, aflate într-o permanentă interdisciplinaritate precum și tehnologilor și biomaterialelor moderne utilizate în scopul regenerării. În plus, filosofia care stă la baza acestui concept este aceea că profesia stomatologică a fost dintotdeuna destinată salvării și păstrării dintilor naturali și doar când acest lucru nu a mai fost posibil a virat spre înlocuirea dinților pierduți cu soluții cât mai apropiate de natural. Rezultatele acestui protocol sunt documentate clinic și imagistic.

Analiză cost-beneficiu pe termen lung

Păstrarea dinților naturali recuperabili prin protocolul DENT_KEEP nu este doar mai favorabilă biologic și mai puțin invazivă ci uneori chiar mai economică . O soluție de tipul „All On X”/Dinti in 24 ore supralicitată nu implică doar eforturi de construcție și riscuri de eșec pe termen mediu și lung dar și o mentenanță costisitoare și, de obicei, înlocuiri la 10-15 ani, conform unor ghidurilor profesionale. Reabilitarea dentiției naturale conservabile urmate de ingrijirea regulată a acesteia, oferă cele mai bune rezultate pe termen mediu și lung.



Auditarea eșecurilor

Puținele rezultate nefavorabile ale acestui protocol sunt analizate în comisii interne. Ulterior sunt aplicate corecțiile necesare. Contorizăm onest, transformând incidentele în îmbunătățiri.

Filtrul dublu

Al doilea aviz intern obligatoriu, înainte de extracția unui dinte natural, asigură rigoarea deciziei și explică rata redusă de eșec al soluțiilor protocolului DENT_KEEP. Pentru a extrage un dinte natural, cel puțin doua specialități trebuie sa fie de acord cu aceasta decizie (una chirurgicală și una restaurativă). Dintele natural oferă propriocepție unică și funcții imposibil de replicat prin implanturi dentare.

Îngrijire pe termen lung

Obiectivul clinicii este oferirea unor tratamente corecte, personalizate și sigure, într-un cadru care pune accent pe prevenție, educație medicală și îngrijire pe termen lung.



La Clinica Rotar cel mai bun tratament este prevenția. Este un spațiu dedicat dialogului autentic, relațiilor construite în timp și transformărilor reale.





