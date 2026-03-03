„U” Cluj, calificare spectaculoasă în semifinalele Cupei României

Duel cu miză mare în sferturile Cupei României. „U” Cluj se impune cu 2-1 în fața celor de la Hermannstadt și se califică în semifinale.

„U” Cluj – FC Hermannstadt, 2- 1. „Studenții” reușesc o calificare spectaculoasă în semifinalele Cupei României|Foto: FC Universitatea Cluj

Meci important disputat, marți, pe Cluj Arena.

FC Universitatea Cluj și FC Hermannstadt au deschis seria „sferturilor” de finală din Cupa României.

„U” Cluj – FC Hermannstadt

La doar câteva zile după accederea în play-off-ul campionatului intern, „studenții” și-au mutat focusul pe Cupa României. „U” Cluj și Hermannstadt au transformat întâlnirea din această fază a competiției într-o „tradiție”, astfel că partida de marți seara a reprezentat al treilea duel direct din ultimii patru ani.

Peste 4.000 de spectatori pe Cluj Arena, iar suporterii „U” Cluj au dat aripi echipei.

Primul gol al partidei a venit abia în min.52, prin Simba, care a trimis balonul în poarta „studenților”. După tatonări de început și câteva încercări timide, gheața a fost spartă de echipa adversă.

Clujenii au intrat în ofensivă ulterior, iar în min.73 „U” Cluj egalează superb prin golul marcat de Medy.

În mai puțin de zece minute, clujenii intră în avantaj: Macalou revine în forță și marchează golul care face diferența: 2-1 pentru „studenți”. Abia intrat pe teren, Macalou reușește să marcheze în min.81, iar tribunele se încing, spre disperarea lui Dorinel Munteanu.

Sibienii încearcă să recupereze, însă FC Universitatea rămâne pe poziții în teren: Bic face o nouă încercare periculoasă, însă fără a ajunge la poarta adversă.

Prelungiri 90+3 riscante pentru „U” - Căpusă ajunge cu mingea în fața porții lui Gertmonas, care reușește să bareze rapid.

FC Universitatea Cluj este prima semifinalistă din Cupa României.

Echipele de start:

„U” Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Cristea, Coubiș, Chipciu - Codrea, Bic, Nistor - Stanojev, Lukic, El Sawy

Rezerve: Lefter, Chinteș, Cisse, Murgia, Drammeh, Fabry, Macalou, Mendy, Postolachi

Hermannstadt: Lazar - Căpușă, Karo, Chorbadzhiynski, Ciubotaru - Albu, Zargary, Jair - Simba, Afalna, Politic

Rezerve: Muțiu, Pop, Stoica, Issah, Ritivoi, Gândilă, Ivanov, Florescu, Chițu, Buș

Programul complet al sferturilor de finală:

Marți | 19:00 | FC Universitatea Cluj - AFC Hermannstadt

Miercuri | 17:30 | FC Argeș – Gloria Bistrița

Miercuri | 20:30 | Universitatea Craiova - FC CFR 1907 Cluj

Joi | 20:00 | Dinamo București-Metalul Buzău

