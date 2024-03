Lista celor mai eficiente remedii naturale împotriva gripei (P)

Sezonul rece aduce adesea cu sine răceli și gripe, cu tot disconfortul asociat acestora.

Sursa foto - shutterstock

Dar ce-ar fi dacă ai putea să le eviți prin remedii naturale, fără a apela la medicamente? Iată o serie de soluții naturale eficiente pentru prevenirea și tratarea gripei: mierea și propolisul, cătina și vitamina C, zincul și vitamina D!

Mierea și propolisul

Mierea și propolisul sunt două ingrediente naturale care au fost folosite de secole pentru proprietățile lor benefice pentru sănătate. Mierea este cunoscută pentru proprietățile sale antibacteriene, antivirale și antifungice care ajută la combaterea diferitelor tipuri de infecții, inclusiv gripa. Propolisul, pe de altă parte, este un puternic imunostimulent care ajută la creșterea rezistenței organismului împotriva bolilor.



Pentru a preveni și trata gripa, mierea și propolisul pot fi incluse în dieta zilnică sau utilizate ca remedii naturale. De exemplu, se poate face o băutură caldă cu miere, lămâie și ghimbir care nu numai că ajută la ameliorarea simptomelor gripale, dar oferă și beneficii pentru sistemul imunitar. De asemenea, propolisul poate fi utilizat sub formă de tinctură care poate fi adăugată în băuturi sau administrată ca atare pentru a spori imunitatea și a combate infecțiile [1].

Deși au efecte antiinfecțioase importante, nici mierea și nici propolisul nu fac minuni peste noapte. Vezi ce poate să scadă febra rapid la adulți și cum să îți îmbunătățești starea generală pe durata bolii!



Este important să iei în considerare și contraindicațiile și precauțiile în utilizarea mierii și propolisului. De exemplu, mierea nu este recomandată pentru copiii sub 1 an din cauza riscului de botulism infantil. De asemenea, persoanele alergice la produsele apicole ar trebui să fie precaute în utilizarea mierii și propolisului [2].

Cătina și vitamina C

Cătina este considerată un superaliment datorită conținutului său bogat în vitamina C, vitaminele B1, B2, E, F, K, P, flavonoide, acizi grași omega 3, 6, 7 și 9, minerale și oligoelemente. Aceste proprietăți nutritive fac din cătina un ajutor esențial în întărirea sistemului imunitar, ea susținând corpul să lupte mai eficient împotriva virusurilor gripale. Vitamina C este cunoscută pentru proprietățile sale antioxidante care protejează corpul de daunele provocate de radicalii liberi și contribuie la întărirea sistemului imunitar [3].



Cătina poate fi consumată în diverse forme: fructe proaspete, suc, ulei sau capsule. Este important să se respecte doza recomandată pentru a evita apariția efectelor adverse. De asemenea, cătina poate fi combinată cu alte alimente sau suplimente pentru a îmbunătăți absorbția vitaminei C.



Beneficiile vitaminei C din cătină sunt multiple. Pe lângă acțiunea sa antioxidantă, vitamina C stimulează producția de celule albe din sânge, care luptă împotriva infecțiilor și contribuie la repararea și regenerarea țesuturilor. De asemenea, vitamina C facilitează absorbția fierului în organism [4].

Suplimentele de zinc și vitamina D

Zincul și vitamina D sunt doi nutrienți esențiali pentru funcționarea corectă a sistemului imunitar. Zincul are un rol important în reglarea răspunsului imun, ajutând la stimularea producției de celule imunitare și reducând inflamația. De asemenea, acesta are capacitatea de a inhiba replicarea virusurilor și bacteriilor, ajutând astfel la combaterea infecțiilor. Pe de altă parte, vitamina D are multiple roluri, inclusiv în producția și activarea celulelor imunitare, precum și în reglarea inflamației. De asemenea, vitamina D ajută la menținerea sănătății oaselor și a dinților și are un rol important în protecția împotriva unei varietăți de boli, inclusiv gripa [5].



Utilizarea regulată a suplimentelor de zinc și vitamina D poate fi o măsură preventivă eficientă împotriva gripei. Aceste suplimente pot fi utilizate în combinație cu alte măsuri preventive, cum ar fi menținerea unei igiene corespunzătoare și a unui stil de viață sănătos. Zincul și vitamina D îmbunătățesc sistemul imunitar, crescând rezistența organismului la infecții. Este important să menționăm că suplimentele nu înlocuiesc vaccinarea antigripală, dar pot fi un suport în prevenirea și reducerea severității gripei [2].



Pentru a beneficia de efectele pozitive ale suplimentelor de zinc și vitamina D, este recomandat să le iei în mod corespunzător. Este important să respecți doza recomandată și să eviți supradozarea deoarece prea mult zinc poate duce la carențe de cupru. În ceea ce privește vitamina D, doza zilnică recomandată variază în funcție de vârstă și poate fi administrată oral. Este recomandat să iei suplimentele de zinc și vitamina D în timpul mesei pentru o absorbție mai bună și să consulți un specialist înainte de a le lua în combinație cu alte medicamente sau suplimente [1].

Gripa este un diagnostic cel puțin inconfortabil, iar o prevenție eficientă nu poate fi asigurată decât prin efectuarea anuală a vaccinului antigripal. Chiar și așa, există unele remedii naturale care susțin imunitatea organismului și care pot contribui la creșterea rezistenței naturale și la o vindecare mai rapidă!

Surse:

1. Centers for Disease Control and Prevention. “Healthy Habits to Help Prevent Flu.” Centers for Disease Control and Prevention, 10 July 2019, www.cdc.gov/flu/prevent/actions-prevent-flu.htm, accesat la 27.10.2023;

2. Cleveland Clinic. “Influenza (Flu): Treatment, Prevention, Symptoms vs Cold.” Cleveland Clinic, 10 Nov. 2022, my.clevelandclinic.org/health/diseases/4335-influenza-flu, accesat la 27.10.2023;

3. “Preventing Flu.” Www.lung.org, www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/influenza/preventing-influenza, accesat la 27.10.2023;

4. Watson, Stephanie. “Flu Prevention Strategies.” WebMD, www.webmd.com/cold-and-flu/cold_flu_stopping_germs_work, accesat la 27.10.2023;

5. World Health Organization. “Influenza (Seasonal).” Www.who.int, www.who.int/health-topics/influenza-seasonal#tab=tab_1, accesat la 27.10.2023.

CITEȘTE ȘI: