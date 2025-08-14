Distracție pentru întreaga familie în Iulius Mall Cluj: Planetariu cu proiecții 360 de grade, film în aer liber și teatru de păpuși (P)

Ce faci în această săptămână? În Iulius Mall Cluj au loc mai multe evenimente dedicate întregii familii, pentru ca voi să petreceți timp de calitate împreună.

Planetariul îi invită pe cei mici, cât și pe pasionații de astronomie și mitologie într-o călătorie imersivă plină de suspans. Teatrul de păpuși revine și în acest weekend cu o nouă poveste, iar Movie Nights promite o seară de film în aer liber plină de emoție.

Ești pasionat de aventuri, astronomie și mistere? În perioada 15 – 24 august, poți porni din Atriumul Iulius Mall în deslușirea secretelor universului, în cadrul Planetariului. Unele dintre cele mai faimoase legende despre zeii greci vor fi proiectate fulldome (360 de grade), dar și două show-uri educative dedicate atât copiilor, cât și publicului larg. „Legendele tărâmului înstelat”, „Khrumka și Racheta Magică” și „De pe Terra în Univers” sunt cele trei proiecții pe care curioșii le pot vedea în Iulius Mall. Prețul unui bilet este 30 de lei per proiecție sau 50 de lei pentru două proiecții. Grupurile mai mari de 15 persoane beneficiază de un tarif special: 25 lei/persoană.

Joi, în Iulius Parc, cei mici sunt așteptați la o nouă ediție a Kids Thursdays. În acest final de săptămână, simpaticele marionete vor spune povestea „Anotimpurile”. Evenimentul va avea loc de la ora 18.00, iar participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile. Partenerii de distracție sunt AnimaArt & Prichiland Wonderland.

Aventura, romantismul și adrenalina vor acapara Iulius Parc vineri, de la ora 21.30, când pe ecranul Movie Nights va rula pelicula „Bonie and Clyde”. Intrarea la film este gratuită, iar tot ce trebuie să faci este să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să fii la curent cu toate noutățile!