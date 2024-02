Premieră națională în neuromedicină, la Cluj. La Spitalul Transilvania a avut loc prima intervenție colaborativă de neurochirurgie vasculară și neuroradiologie intervențională

Colaborarea celor mai fine ramuri ale neuroștiinței, neurochirurgia vasculară si neuroradiologia intervențională, a reușit o premieră națională la Spitalul Transilvania din Cluj, pe 20 februarie 2024.

foto: Spitalul Transilvania/ în timpul etapei de tratament endovascular

Neurochirurgie de vârf

Două echipe medicale supraspecializate, una din Sibiu și cealaltă din Cluj-Napoca, au conlucrat în condiții de extremă precizie și presiune de timp la ceea ce a devenit una dintre cele mai complexe intervenții din acest domeniu și prima de acest fel din România.

Reușita terapeutică de excepție a unei malformații vasculare cerebrale complexe a fost posibilă prin sinergia a două echipe de înaltă performanță într-o intervenție cu dublu abord care a durat 6h.

foto: Spitalul Transilvania / imagine cu substanță adezivă care a ocluzionat fistula durala

foto: Spitalul Transilvania / angiografie arteră occipitală dreaptă

Un caz complex

Pacientul de 61 de ani este din Sibiu și a suferit în urmă cu o săptămână o sângerare în creier cauzată de ruptura unei fistule arterio-venoase durale (un tip de malformație vasculară) nediagnosticată anterior. Boala putea evolua dramatic prin apariția unei noi sângerări care ar fi fost fatală. Soluția în aceste cazuri poate fi prin tratamentul neuroradiologic endovascular minim-invaziv sau neurochirurgical. Complexitatea și localizarea acestei malformații făceau ca abordarea oricăruia dintre cele două tratamente realizate singure să aibă un risc mare de eșec sau să ducă la complicații grave (paralizii, deces).

foto: Spitalul Transilvania / fistula durala de falx cerebri-p

foto: Spitalul Transilvania / fistula durala de falx cerebri-f

Soluția ”2 în 1”

Pacientul a fost diagnosticat de doamna dr Monica Mănișor, iar alegerea strategiei terapeutice a fost făcută în colaborarea cu întreaga echipă din ambele orașe. Pentru acest pacient, soluția salvatoare a fost combinarea tehnicilor neuroradiologice intervenționale și neurochirurgicale concepute de doctor Monica Mănișor și Profesor doctor Ștefan Florian, expert pe plan internațional în neurochirurgia vasculară. Viziunea avangardista a Profesorului Florian a dus la crearea unui Bloc operator de Neurochirurgie vasculară la Spitalul Transilvania, unde sala de neurochirurgie și sala de neuroradiologie intervențională sunt unite și pacienții pot beneficia de ambele tehnici în timpul aceleiași intervenții.

Echipa Profesorului Ștefan Florian a creat accesul vascular prin tehnici de microchirurgie. Această etapă a fost urmată de tratamentul endovascular realizat de echipa din Sibiu, care a reușit închiderea vaselor malformate cu “adeziv” biologic. Pacientul a trecut cu bine acest pas și nu prezintă nicio sechelă neurologică (ceea ce reprezinta un adevarat succes în cazul de față). El s-a întors la domiciliu sâmbătă, 24 februarie, în perfectă stare de sănătate.

foto: Spitalul Transilvania / artera care a premis accesul la tratament prin disecție microchirurgicală

Acest tip de intervenții sunt realizate în număr foarte mic în lume, pe de o parte din cauza rarității acestor cazuri în care accesul la nivelul vaselor care hrănesc malformația nu poate fi realizat decât prin tehnici microchirurgicale, iar pe de altă parte din cauza lipsei de baze materiale complexe și de echipe supraspecializate în ambele domenii.

Colaborarea dintre centrele medicale din Cluj-Napoca și Sibiu este bidirecțională, datorită activității de neuroradiologie intervențională desfășurate de echipa doamnei doctor Mănișor care asigură la Sibiu de câteva luni tratamentul gold-standard al AVC-ului în urgență pentru pacienții din regiunea transilvăneană.

foto: Spitalul Transilvania / gaura parietală folosită pentru a pătrunde in craniu pentru a evita chirurgia deschisă a creierului

Dr. Monica Mănișor este medic cu experiență de 20 de ani în Franța în neuroradiologie intervențională. Revenită acum 3 luni la Sibiu, ea coordonează noul Compartiment de Radiologie și Imagistică medicală Neurologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu (serviciu de radiologie specializat în neuroradiologie intervențională și diagnostică). Experiența profesională a dr Mănișor și dorința de a trata aceste cazuri complexe și “acasă” s-au concretizat prin crearea unei echipe supraspecializate și implementarea acestor tehnici de înaltă performanță la Sibiu. Astfel, în ultimele trei luni, peste 70 de pacienți au fost tratați de AVC (accident vascular cerebral) prin proceduri de neuroradiologie intervențională (trombectomii cerebrale, embolizări de anevrisme cerebrale, stenturi carotidiene, embolizări de tumori etc).

Prof. Dr. Ioan-Ștefan Florian are o experiență în neurochirurgie de peste 30 de ani și peste 19.500 operații efectuate, dintre care peste 4.000 în ultimii 5 ani. Domeniile de competență includ patologia neurovasculară, patologia neuro-oncologică, neurochirurgia pediatrică și chirurgia bazei de craniu. In domeniu neurochirurgiei vasculare domnul Profesor Florian este recunoscut ca expert mondial fiind in prezent Președinte al Comitetului de Terapii și Boli Cerebrovasculare al Federației Mondiale a Societăților de Neurochirurgie (WFNS).

foto: Spitalul Transilvania / echipa mixtă de neurochirurgie clujană și neuroradiologie intervențională sibiană

Această intervenție a fost posibilă datorită faptului că Spitalul Transilvania deține cel mai performant angiograf biplan din lume în domeniul Neuroradiologiei Interventionale. Este singurul spital privat din Transilvania dotat cu angiograf biplan Philips Azurion 7, cu tehnologia ClarityIQ.

