În premieră, în clinica Amethyst Cluj a fost instalat un aparat de rezonanță magnetică (RMN), unic în țară. Este cel mai performant aparat dedicat radioterapiei, existent pe piața din România.

Interviu cu dr. Zahu Renata, medic primar radioterapie și director medical al clinicii Amethyst Cluj, prof. dr. Kacso Gabriel, medic primar radioterapie și oncologie medicală și director medical național Amethyst România și dr. Hopîrtean Claudiu, medic primar radioterapie în cadrul clinicii Amethyst Cluj.

Aparat de rezonanță magnetică (RMN) - Amethyst Cluj

Tehnologizarea domeniilor medicale se reflectă cel mai bine în domeniul radioterapiei. Dacă în urmă cu 100 de ani, medicii manipulau cu mâinile goale, sau cel mult cu o pensă, izotopii radioactivi pentru a trata diverse cancere, astăzi, avem aparate moderne care produc radiaţii de diferite tipuri, fără

a pune în pericol utilizatorii.

Asistăm la o perioadă în care cerinţele unui tratament cu raze sunt comunicate unui software ce elaborează variante de soluţii terapeutice, ca mai apoi o maşinărie care funcţionează doar pe bază de curent electric, să genereze radiaţia necesară succesului.

Despre acest domeniu interesant, şi anume domeniul radioterapiei, am discutat cu echipa clinicii Amethyst Cluj.

„Radioterapia în România nu a fost chiar o poveste de succes, în urmă cu câţiva ani. Progresele tehnologice deja considerate un standard în occident, ajungeau foarte greu la noi. Îmi aduc aminte că seara citeam despre radioterapia cu intensitate modulată, simulare CT, iar a doua zi intram la un aparat de Cobaltoterapie, vechi de 20 de ani, la care pacienţii stăteau la coadă pe liste de aşteptare.

Standardele de acces la tratament din Europa de Vest pretindeau că pacientul oncologic trebuie să ajungă în 30 de minute de la domiciliu, la un centru de radioterapie. Tratamentele erau de tip ambulator, însă noi încă internam pentru o perioada de 6‑7 săptămâni pacienţii din oraşele îndepărtate ale ţării, pentru că nu aveau un centru de tratament aproape de casa lor. În calitate de tânără specialistă, în luna iulie aveam deja programatorul ocupat până în noiembrie cu pacienţi care erau nevoiţi să aştepte. Recomandam tratamente de chimioterapie inutile, doar să tragem de timp pana îi venea rândul pacientului la radioterapie. Din păcate, aşa au fost vremurile.



Dr. Renata Zahu, Medic Primar Radioterapie şi Director Medical în cadrul Clinicii Amethyst Cluj.

Lucrurile s‑au schimbat în urmă cu 10 ani, când a fost stabilit un sistem de decontare mai avantajos al serviciilor. Astfel, mediul privat a luat iniţiativa de a investi în acest domeniu şi au apărut implicit mai multe clinici de radioterapie private şi care erau în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Acest lucru a permis pacientului român să beneficieze de tratament cu radioterapie modernă, în mod gratuit, chiar la el în ţară. Clinicile Amethyst din Otopeni şi Cluj au fost printre primele centre înfiinţate în România, care au adus pe piaţă conceptul de radioterapie modernă” – a declarat Dr. Renata Zahu, Medic Primar Radioterapie şi Director Medical în cadrul Clinicii Amethyst Cluj.

Cum au fost începuturile într‑un domeniu în care sistemul privat nu a fost văzut până atunci ca o alternativă?

“Îmi aduc aminte cum, începând din 2014, pentru mai mulţi ani, am fost singurul centru de radioterapie din zona de Nord‑Vest a Transilvaniei care folosea tehnica de iradiere cu intensitate modulată. Acest lucru însemna un real beneficiu, în special pentru pacienţii cu cancer de prostată şi cancere de sfera ORL. Veneau la noi pacienţii informaţi corect de medicii chirurgi şi oncologi, care ştiau că tehnologia face diferenţa. Am lucrat enorm, aveam zile când tratam câte 160 de pacienţi, dintre care cel puţin 50 cu diverse cancere ORL. Oamenii aceştia au primit o şansă în plus.”

Deci putem înţelege că într‑un tratament oncologic, tehnologia poate face diferenţa?

„Aparatura contează foarte mult. Clinica Amethyst Cluj se numără printre puţinele centre care dispun de două acceleratoare liniare identice, care oferă continuitate tratamentului. În radioterapie, este extrem de important ca şedinţele de iradiere să fie făcute fără întrerupere, pentru a beneficia de un real succes. Dispunem şi de un aparat de radioterapie internă, numită brahiterapie, cu care putem efectua tratamentele necesare pentru cancerele ginecologice şi de prostată. De asemenea, folosim cea mai performantă tehnologie pentru a preveni toxicitatea inimii în iradierea cancerului de sân.

Anul acesta ne‑am propus să ne dezvoltăm cât mai mult, astfel că, în premieră, pe lângă un Computer Tomograf mai nou şi mai performant decât cel anterior, am instalat şi un aparat de rezonanţă magnetică (RMN), unic în ţară. Este cel mai modern aparat dedicat radioterapiei care există pe piaţă din România, cu care putem creşte precizia tratamentului.

Bineînţeles, deşi aparatura modernă este necesară, echipa este esenţa oricărui centru oncologic. Niciun aparat nu funcţionează fără oameni, mai ales fără oameni pricepuţi şi corect instruiţi. Nu am fi reuşit să ajungem la performanţa la care suntem astăzi fără echipă.

Am reuşit să adunăm medici, fizicieni, tehnicieni, asistenţi medicali foarte bine pregătiţi, profesionişti care lucrează cu dedicaţie zilnic. Numeroasele provocări prin care am trecut de‑a lungul anului ne‑au făcut să devenim mai mult decât colegi. Ne‑au transformat într‑o adevărată echipă. Ţin să spun că sunt foarte mândră de rata foarte mică de schimbare a locului de munca din clinica Amethyst Cluj. Cei care încep să lucreze în această echipă, pleacă foarte greu, deoarece am reuşit să cultivăm un spirit de echipă încă de la începuturile noastre şi am oferit un mediu în care oamenii au putut creşte şi s‑au putut dezvolta profesional.”

Există o specializare în radioterapie sau puteţi trata orice tip de cancer?

„Radioterapia este indicată la peste 50% din totalul pacienţilor cu cancer. Aproape în orice localizare tumorală, radioterapia are o utilitate, fie ca tratament complementar după chirurgie, fie ca tratament de bază, combinat cu chimioterapie sau ca tratament paleativ.

Am încercat, şi consider că am şi reuşit, să construim echipa, astfel încât să avem specialişti pentru orice situaţie sau localizare.



Prof. Dr. Kacso Gabriel, directorul reţelei Amethyst România

Profesorul Kacso Gabriel este binecunoscut pentru expertiza în cancere urologice şi brahiterapie, dr. Iacob Alexandru are o experienţă vastă în cancere ginecologice şi brahiterapie ginecologică, dr. Şipoş Anamaria este pasionată de cancerele mamare şi toracice, dr. Popescu Tiberiu se ocupă în mare parte de tumori digestive, iar dr. Urian Daniela, împreuna cu mine, acoperim cancerele capului şi gâtului.

De asemenea, în luna iulie s‑a alăturat echipei din Clinica Amethyst Cluj şi dr. Claudiu Hopîrtean, care este binecunoscut pentru expertiza sa în radioterapia stereotactică.

Un avantaj enorm al echipei este conceptul de multidisciplinaritate, integrat în toate clinicile Amethyst, nu doar în cea din Cluj. Zilnic, fiecare caz este discutat într‑o comisie multidisciplinară, unde lucrăm în echipă cu colegii noştri de pe secţia de oncologie medicală, pentru a stabili un plan de tratament personalizat fiecărui pacient.”

Aţi amintit de radioterapia stereotactică. Este primul an când noile norme ale programului naţional de radioterapie oferă decontarea acestui serviciu. Ce beneficii oferă această tehnică pentru pacienţi?

„Radioterapia stereotactică este radioterapie cu doză crescută, într‑un număr limitat de şedinţe. De obicei, se oferă între 1‑5 şedinţe cu o precizie foarte crescută. Avantajul acestei tehnici de radioterapie este în special pentru pacienţii cu cancere bronhopulmonare incipiente, tumori pancreatice, hepatice nerezecabile şi în special pentru pacienţii cu un număr limitat de metastaze în diverse organe: creier, plămân, os. La aceste localizări reuşim să prelungim supravieţuirea, iar pe unii pacienţi, chiar să îi vindecăm.” – ne informează dr. Claudiu Hopîrtean, Medic Primar Radioterapie.

L‑am întrebat pe Prof. Dr. Kacso Gabriel, directorul reţelei Amethyst România, ce opţiuni au pacienţii care nu au posibilitatea de a ajunge în Cluj?

„În ultimii ani, am lucrat intens să replicăm modelul celor două clinici mamă – Otopeni şi Cluj, în Timişoara şi Alba‑Iulia, unde am deschis două centre noi care oferă radioterapie modernă. Planurile pentru anul 2024 sunt să ne extindem cu încă două clinici în ţară.

Cum vedeţi viitorul oncologiei? Credeţi că se va descoperi acel tratament miraculos care va vindeca cancerul?

„În clinica noastră desfăşurăm mai multe studii clinice cu medicamente noi, iar echipa de oncologi medicali este foarte bine pregătită în acest domeniu. Mulţi pacienţi au norocul de a primi medicamente noi, care încă nu sunt disponibile în sistemul de decontări din ţara noastră. Dacă în urmă cu 10 ani eram pesimistă în ceea ce priveşte oncologia în România, astăzi privesc spre viitor cu optimism. Nu cred că se va descoperi acea pastilă miraculoasă care va vindeca cancerul, însă sunt convinsă că toate progresele tehnologice, farmacologice şi genetice vor reuşi să ofere soluţii terapeutice pentru a reuşi să vindecăm din ce în ce mai mulţi pacienţi.” – a spus doamna doctor Renata Zahu.

Articol sponsorizat de Clinica Amethyst Cluj

