Importanța exfolierii în rutina de îngrijire a tenului (P)

Chiar dacă pielea noastră se regenerează constant, celulele moarte tind să rămână prinse pe suprafața ei și să îi dea un aspect tern și inestetic.

Aici intervin produsele exfoliante, care înlătură impuritățile și diminuează imperfecțiunile, iar pielea devine astfel mai strălucitoare și mai sănătoasă. Mai mult, exfolierea ajută pielea să absoarbă ingredientele nutritive din produsele de îngrijire pe care le aplici în continuare. Este o procedură din care nu ai decât de câștigat.

Totuși, exfolierea fizică poate fi uneori prea dură pentru ten și, de cele mai multe ori poate provoca leziuni pe suprafața pielii. Astfel, o alternativă potrivită este exfolierea chimică. Cu toate că denumirea de „acizi” te poate speria, ei sunt de fapt mult mai blânzi cu tenul decât ai crede. Alfa-hidroxizii sau AHA sunt compuși extrași în mare parte din fructe, trestie de zahăr sau lapte și au rolul de exfolianți naturali. Aceștia pătrund în toate straturile pielii și ajută la îndepărtarea celulelor moarte.

Chiar dacă beneficiile lor asupra tenului sunt numeroase, nu trebuie să omiți faptul că AHA pot sensibiliza tenul la razele UV. Deci, nu uita niciodată să aplici o cremă cu un factor de protecție de minimum 30 înainte să ieși din casă. Totodată, verifică ce concentrație de acizi conține produsul pe care îl vei aplica pe ten. În cazul AHA, o concentrație de minimum 8% poate fi considerată sigură.

Pentru un ten luminos și lipsit de imperfecțiuni, Farmec a lansat Serul Peeling 10% AHA din cea mai nouă gamă Gerovital Must Have, care exfoliază pielea și duce la regenerarea tenului din profunzime către suprafață. Pe lângă AHA, Vitamina C este prezentă într-o formulă foarte stabilă, ce acționează ca un agent eficient de iluminare.

Semnalizate prin tagline-ul „Știință pură. Îngrijire profundă. Must be Gerovital”, produsele se regăsesc la raft în hypermarketuri, supermarketuri, farmacii, în rețeaua de magazine proprii Farmec și Gerovital și pe farmec.ro în ambalaje minimaliste, ușor de recunoscut după semnul exclamării marcat pe etichetă.