Nicu Ștefănuță: „Vin din România, țara în care atunci când medicul spune «aveți cancer» începe un ceas grav să ticăie înghițind minutele și zilele”

Europarlamentarul USR PLUS Nicu Ștefănuță (Renew Europe) a vorbit despre condiția bolnavilor de cancer din România, în plenara de astăzi, cu privire la raportul referitor la Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului, care va fi votat săptămâna aceasta.

Nicolae Ștefănuță Foto: Alexis HAULOT Copyright © European Union 2021 – Sursa: PE

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a avut marți, 15 februarie, o intervenție Nicu din plenară, cu privire la raportul referitor la Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului, care va fi votat săptămâna aceasta.

„Vin din România, țara în care atunci când medicul spune „aveți cancer” începe un ceas grav să ticăie înghițind minutele și zilele.De ce să mori de cancer la sân în secolul 21, când alte paciente din Europa trăiesc? Doar pentru că ești româncă, bulgăroaică sau poloneză? Europa investește azi 4 miliarde de euro pentru a ajuta statele ei să învingă cancerul. Sunt bani pentru prevenție, pentru diagnostic, pentru tratament și recuperare”, a arătat europarlamentarul.

Redăm în continuare intervenția parlamentarului european Nicu Ștefănuță:

„Drumurile Umilinței. Așa se simte un bolnav de cancer, în cel mai greu moment al vieții lui – nedemn, umilit. Ai bani, treci în față. N-ai bani, aștepți și poate nu mai ești când în sfârșit îți vine rândul la programare. Vin din România, țara în care atunci când medicul spune „aveți cancer” începe să ticăie un ceas grav, înghițind minute și zile pentru că la noi cancerul nu oferă prea multe speranțe unui pacient. Prevenția e insuficientă, tratamentele sunt scumpe, diagnosticul târziu.

De ce să mori de cancer de sân în secolul 212 când atâtea femei europene supraviețuiesc? Doar pentru că ești bulgar, că ești român sau că ești polonez? Din păcate, există prea mulți pacienți înfrânți de sistemul medical: nu au medicamente, nici din cele mai simple. Bolnavii sunt plimbați să-și cumpere singuri pompe, să-și cumpere citostatice. La chinul lor se adaugă umilința de a fugi după ceva ce nu se găsește. Nu putem ca unii dintre noi să aibă și alții dintre noi să moară cu zile. Europa investește azi 4 miliarde de euro pentru a ajuta statele ei membre să învingă cancerul. Sunt bani pentru prevenție, pentru diagnostic, pentru tratament și recuperare.

Vreau să mă înclin în fața a două femei românce, Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, de la Asociația Dăruiește Viață, care au construit un spital oncologic ele însele, folosind societatea și resursele ei. Și vrea să mă înclin și în fața a două femie europence: una care este supraviețuitor ea însăși, este în fața noastră și este Comisarul pentru Sănătate, Stella Kyriakides și alta, care este oncolog și care se numește Veronique Trillet-Lenoir și a scris raportul de astăzi.

Bolnavii de cancer nu sunt doar seci statistici. Sunt mame, sunt tați, sunt copii și prieteni, sunt bunicii mei. Dar sunt mai ales cetățeni europeni. Am reușit într-un an de zile să găsim un vaccin pentru o epidemie pe care nu am mai văzut-o până acum. Eu cred că putem reuși să găsim un leac și la această boală necruțătoare. Într-o zi, vom învinge de tot cancerul. Vă promit asta. De ce să nu fie acea zi azi? Pentru că bolnavii au doar azi.”

