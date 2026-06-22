Guvernul Veștea, în fața votului pentru învestire, luni seara. Au început audierile miniștrilor în comisii.

Votul pentru guvernul Veștea va avea loc luni, 22 iunie 2026, de la ora 21.30, în Parlamentul României.

Guvernul Veștea, în fața votului din Parlament | Foto: DepositPhotos.com

Votul de încredere pentru Guvernul propus de premierul desemnat, Adrian Veștea, va fi dat luni seara, 22 iunie 2026.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca plenul comun în care se va da votul în cazul Guvernului condus de Adrian Veștea să aibă loc luni, începând cu ora 21.30.

Au început audierile în comisii pentru miniștrii din Guvernul Veștea

Tot luni, de la ora 12.00 până la ora 21.00, au loc audierile în comisii în cazul persoanelor propuse pentru funcția de ministru.

Conducerea Parlamentului a aprobat, de asemenea, timpul maxim alocat pentru dezbaterile din plenul reunit.

Premierul desemnat, Adrian Veștea, va avea 30 de minute la dispoziție, pe care le poate utiliza la începutul și la sfârșitul dezbaterilor.

Grupurile parlamentare ale PSD vor avea 11 minute, AUR - 8 minute, PNL - 6 minute, USR - 5 minute, UDMR - 3 minute, Uniți pentru România - 2 minute, grupul minorităților, S.O.S. România și Pace Întâi România - câte 1 minut, iar neafiliații - 2 minute.

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În Guvernul propus sunt trei vicepremieri, doi fără portofoliu.

Componența Cabinetului este următoarea:

Adrian Veștea - prim-ministru (PNL)

Marian Neacșu - vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)

Alina Gorghiu - vicepremier (PNL)

Diana Morar - vicepremier (independent)

Luca Niculescu - ministru de Externe (independent)

Alexandru Nazare - ministru de Finanțe (independent)

Florin Zaharia - ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)

Florin Manole - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)

Monica Anisie - ministru al Educației și Cercetării (PNL)

Marian Bârgău - ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)

Eduard Mititelu - ministru delegat pentru Transformare Digitală (PNL)

Romeo Lungu - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)

Ionuț Vulpescu - ministru al Culturii (PSD)

Sorin Cîmpeanu - ministru al Apărării Naționale (PNL)

Radu Marinescu - ministru al Justiției (PSD)

Alexandru Ghigiu - ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)

Cristian Pistol - ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)

Florin Barbu - ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)

Bogdan Ivan - ministru al Energiei (PSD)

Alexandru Rogobete - ministru al Sănătății (PSD)

Radu Oprea - ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului (PSD)

Reamintim că premierul desemnat, Adrian Veștea, a depus, duminică, la Parlament, lista cu miniștri propuși și programul de guvernare.

Prioritățile Guvernului Veștea

Premierul desemnat a spus că noul Guvern are cinci priorități imediate:

stabilitate politică - revenirea la normalitate instituțională fonduri europene - accelerarea atragerii banilor din PNRR stabilitate economică - menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară investiții - deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate securitate națională - accelerarea proiectelor strategice (SAFE)

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Foto: DepositPhotos.com

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