Deputatul clujean Remus Lăpușan: „Cultura este una dintre cele mai importante investiții pe care le putem face într-o societate”

Deputatul PSD de Cluj, Remus-Gabriel Lăpușan, a susținut în Parlamentul României o declarație politică dedicată rolului culturii în dezvoltarea comunităților, evidențiind importanța investițiilor în instituțiile culturale și educaționale.

Deputatul PSD de Cluj, Remus-Gabriel Lăpușan, a susținut în Parlamentul României o declarație politică dedicată rolului culturii în dezvoltarea comunităților, evidențiind importanța investițiilor în instituțiile culturale și educaționale. | Foto: Facebook Remus Lăpușan

Deputatul PSD de Cluj, Remus-Gabriel Lăpușan, a susținut în Parlamentul României o declarație politică dedicată rolului culturii în dezvoltarea comunităților, evidențiind importanța investițiilor în instituțiile culturale și educaționale, dar și contribuția unor evenimente precum Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) la imaginea Clujului și a României.

În discursul său, parlamentarul a subliniat că municipiul Cluj-Napoca reprezintă unul dintre cele mai bune exemple din România privind impactul pe care cultura îl poate avea asupra dezvoltării economice și sociale.

„Cultura are puterea de a aduce oamenii împreună, de a da viață orașelor și de a crea legături între generații, comunități și idei”, a afirmat deputatul.

Potrivit acestuia, festivalurile, evenimentele artistice și investițiile în educația culturală au contribuit la transformarea Clujului într-un reper cultural la nivel național și european.

Deputatul clujean Remus Lăpușan: Invitație la TIFF 2026

Remus Lăpușan a vorbit și despre ediția aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania, care se desfășoară în aceste zile la Cluj-Napoca.

Deputatul a remarcat faptul că TIFF a devenit parte a identității orașului și a contribuit la formarea unui public interesat de cinematografie și cultură.

„Clujul a redevenit un spațiu al poveștilor, al întâlnirilor și al dialogului prin proiecțiile de film”, a declarat acesta, invitând cinefilii din întreaga țară să participe la festival.

Noul sediu al Academiei de Muzică, un proiect important pentru Cluj

În intervenția sa, parlamentarul PSD a evidențiat și finalizarea noului sediu al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”, pe care l-a descris drept un proiect esențial pentru dezvoltarea educației artistice.

Potrivit acestuia, investiția oferă condiții moderne pentru studenți și profesori și contribuie la revitalizarea zonei urbane în care a fost construită.

„Acolo unde apare o instituție de cultură și educație, apar și energie, valoare, perspectivă și încredere”, a afirmat deputatul.

Critici privind lipsa unui spațiu adecvat pentru marile premiere cinematografice

Remus Lăpușan și-a exprimat, de asemenea, nemulțumirea față de faptul că în București nu există încă un spațiu potrivit pentru organizarea unei premiere de amploare pentru filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu și premiat recent la Festivalul de Film de la Cannes.

„România trebuie să investească în cultură”

În încheierea declarației politice, deputatul clujean a transmis că dezvoltarea economică trebuie însoțită de investiții constante în cultură, educație și identitate națională.

„O țară care investește în cultură, investește în educație. O țară care investește în cultură, investește în identitate. O țară care investește în cultură, investește în viitor”, a transmis Remus Lăpușan de la tribuna Parlamentului.

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