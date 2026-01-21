Simion, filmat în timp ce taie un tort cu forma Groenlandei, un teritoriu pe care Trump vrea să-l ocupe, chiar dacă este al altei țări.

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion a fost filmat în timp tăia un tort cu forma Groenlandei și steagul Statelor Unite ale Americii (SUA).

George Simion (AUR), în timp ce taie un tort cu forma Groenlndei | Foto: Captură video X (ex Twitter) - Mark Naughton

„Suveranistul” George Simion, liderul partidului extremist AUR, a apărut miercuri, 21 ianuare 2026, în timp ce tăia un tort în forma Groenlandei cu steagul SUA deasupra, împreună cu câțiva congresmeni republicani, potrivit g4media.ro.

Conform sursei citate, clipul video care surprinde acest moment a fost postat pe rețelele de socializare, inclusiv de către jurnalistul de dreapta Michael Casey.

Potrivit acestuia, momentul marchează primul an din mandatul lui Donald Trump.

Simion pretinde că e suveranist și critică dur intervenția externă în afacerile interne ale oricărui stat.

În ciuda „suveranismului” afișat, Simion a participat la acest eveniment care semnifică tocmai dorința lui Donald Trump de a ocupa, la propriu, un teritoriu (Groenlanda) care aparține altui stat.

George Simion e în SUA alături de mai mulți parlamentari AUR. El s-a întâlnit cu Anna Paulina Luna, membră a Camerei Reprezentanților și o susținătoare a Rusiei.

